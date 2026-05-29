Credincioșii, invitați la hramul Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din Șerbănești. Icoana Maicii Domnului de la Giurgeni va fi adusă spre închinare

Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din cartierul Șerbănești îi invită pe credincioși să participe la manifestările religioase organizate cu prilejul hramului bisericii, care vor avea loc în perioada 6-8 iunie.

Evenimentele se vor desfășura într-o atmosferă de rugăciune și sărbătoare, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și a Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul, care vor binecuvânta comunitatea parohială în aceste zile de mare însemnătate duhovnicească.

Un moment deosebit îl va reprezenta aducerea spre închinare a icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni, care va rămâne în biserică pe întreaga durată a sărbătorii, oferind credincioșilor prilejul de a se ruga și de a primi binecuvântare.

Programul manifestărilor a debutat vineri, de la ora 15.00, cu primirea icoanei și săvârșirea Acatistului Maicii Domnului, la care va participa și IPS Ioachim. În aceeași zi, de la ora 17.00, în incinta Orizont Hub de pe strada Cornișa Bistriței nr. 37, a avut loc un spectacol de teatru religios.

Sâmbătă, începând cu ora 08.00, va fi oficiată Sfânta Liturghie dedicată Moșilor de Vară, iar de la ora 17.00, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim va săvârși slujba Vecerniei cu Litie.

Duminică, în ziua praznicului Pogorârii Sfântului Duh, programul liturgic va începe la ora 08.00 cu Sfânta Liturghie și Vecernia Rusaliilor, slujbe care vor fi oficiate de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

Reprezentanții parohiei îi invită pe toți credincioșii să ia parte la aceste momente de rugăciune și comuniune, dedicate unuia dintre cele mai importante praznice ale creștinătății.

