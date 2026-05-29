Două accidente cu motocicliști, înregistrate în județul Bacău în ultimele 24 de ore. Un motociclist, grav rănit pe DN2-E85

Două accidente rutiere în care au fost implicați motocicliști s-au produs în ultimele 24 de ore în județul Bacău, unul dintre acestea soldându-se cu rănirea gravă a unui motociclist.

Cel mai grav incident a avut loc pe DN2-E85, pe tronsonul Adjud–Bacău, în apropierea localității Nicolae Bălcescu. Potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în coliziune au fost implicate o motocicletă și un autoturism.

În urma impactului, motociclistul a suferit răni grave și a fost preluat de echipajele medicale sosite la fața locului. Victima a fost transportată la spital, fiind conștientă în momentul preluării.

La locul accidentului au intervenit polițiști, echipaje de prim ajutor și reprezentanți ai autorităților competente, care au asigurat măsurile necesare pentru gestionarea situației și desfășurarea cercetărilor.

Polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs accidentul.

Un alt accident rutier în care a fost implicat un motociclist s-a produs joi după-amiază, în jurul orei 15.00, în zona Tic Tac din municipiul Bacău. Din primele informații, o motocicletă și un autoturism au intrat în coliziune.

La fața locului au intervenit două ambulanțe și echipaje de poliție. Motociclistul a primit îngrijiri medicale la locul accidentului, după care a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Autoritățile desfășoară cercetări și în acest caz pentru a stabili cauzele și împrejurările producerii accidentului.

