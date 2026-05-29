A murit George Leonte – „Schultz”, jurnalist și eseist creștin băcăuan

Unii oameni pleacă lăsând în urmă zgomot. Alții lasă tăcere. George Leonte făcea parte dintre cei din urmă.

Într-o lume în care fiecare încearcă să fie auzit, el a ales să asculte. Într-o vreme a opiniilor strigate, el a preferat reflecția. A căutat mai degrabă sensul decât succesul, adevărul decât aplauzele și liniștea decât agitația lumii.

Mulți l-au cunoscut ca jurnalist. Alții, ca eseist. Cei care l-au cunoscut cu adevărat au descoperit însă un căutător. Un om care și-a purtat întrebările cu aceeași seriozitate cu care și-a purtat credința. Un om care nu a încetat să caute lumina chiar și atunci când vremurile păreau întunecate.

Textele sale vorbeau despre mănăstiri, despre mărturisitori, despre credință și memorie. Dar, dincolo de subiecte, ele vorbeau despre el însuși: despre setea de autenticitate, despre respectul față de jertfă și despre convingerea că există lucruri mai importante decât cele care ocupă zilnic primele pagini ale ziarelor.

Poate că nu și-ar fi dorit elogii. Poate că ar fi privit cu modestie toate cuvintele scrise acum despre el. Dar există oameni a căror absență se simte imediat. Nu pentru că vorbeau mult, ci pentru că prezența lor avea greutate.

George Leonte a închis condeiul pământesc și a pornit pe ultimul drum. Rămân în urma sa paginile scrise, amintirea întâlnirilor și exemplul unei vieți trăite cu discreție și demnitate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i facă parte de lumina pe care a căutat-o întreaga viață!

