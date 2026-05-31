Jandarmii băcăuani, alături de turiști în minivacanță, pentru zile de liniște și siguranță la Târgu Ocna

Stațiunea balneoclimaterică Târgu Ocna atrage, în această minivacanță, un număr mare de turiști veniți să se bucure de aerul curat, traseele turistice și de una dintre cele mai importante atracții ale zonei, Salina Târgu Ocna.

Pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău și-au intensificat prezența în zonele cu aflux ridicat de vizitatori, desfășurând misiuni de prevenire și sprijin în stațiune, pe traseele montane și în zonele de agrement.

Reprezentanții instituției subliniază că obiectivul principal al acestor acțiuni este creșterea gradului de siguranță al turiștilor și prevenirea incidentelor, prin dialog direct cu vizitatorii și operatorii din domeniul turistic.

„Ne dorim ca fiecare persoană care a ales să își petreacă timpul liber la Târgu Ocna să se simtă în siguranță și să se bucure de o vacanță fără incidente. Jandarmii sunt prezenți în teren pentru a preveni situațiile neplăcute, pentru a oferi îndrumare și pentru a interveni atunci când este nevoie”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău.

Pe durata minivacanței, jandarmii recomandă turiștilor să respecte regulile de conduită în spațiile publice, să manifeste responsabilitate pe traseele turistice și să protejeze mediul înconjurător.

Totodată, persoanele care se confruntă cu situații de urgență, se rătăcesc pe traseele montane, observă incidente sau persoane care necesită asistență medicală sunt îndemnate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să solicite sprijinul echipajelor aflate în patrulare.

Jandarmii băcăuani le urează tuturor turiștilor o minivacanță liniștită, petrecută în siguranță, și îi încurajează să descopere frumusețile naturale și obiectivele turistice ale stațiunii Târgu Ocna.

