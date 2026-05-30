Jandarmii băcăuani sărbătoresc Ziua Copilului prin activități interactive în șase localități din județ

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău vor marca Ziua Internațională a Copilului printr-o serie de activități interactive organizate duminică, 1 iunie, în municipiul Bacău și în localitățile Moinești, Comănești, Târgu Ocna, Slănic Moldova și Gârleni.

Evenimentele le vor oferi copiilor oportunitatea de a descoperi îndeaproape activitatea jandarmilor, de a vedea tehnica și autospecialele folosite în misiuni și de a participa la activități educative dedicate siguranței personale.

Potrivit organizatorilor, cei mici vor putea îmbrăca echipamente de protecție, vor primi legitimații simbolice de „jandarm pentru o zi” și vor afla recomandări utile pentru prevenirea situațiilor de risc.

Acțiunea a devenit deja o tradiție pentru jandarmii băcăuani, care marchează anual Ziua Copilului prin activități menite să promoveze rolul și atribuțiile Jandarmeriei, dar și să familiarizeze tânăra generație cu munca de prevenire și combatere a faptelor antisociale.

În toate locațiile vor fi amenajate puncte de informare, expoziții de tehnică și autospeciale, precum și spații dedicate activităților interactive pentru copii.

Programul manifestărilor este următorul:

Bacău – Piața Tricolorului, între orele 10:00 și 16:00;

Moinești – Parcul Central, între orele 11:00 și 12:30;

Comănești – Parcul Central, între orele 13:00 și 15:00;

Târgu Ocna – Parcul Măgura, între orele 13:00 și 18:00;

Slănic Moldova – Parcul Central, între orele 12:00 și 16:00;

Gârleni – între orele 10:00 și 14:00.

În municipiul Bacău, programul va include și demonstrații de dresaj canin susținute de câinii de serviciu ai Jandarmeriei, unul dintre cele mai atractive momente pregătite pentru participanți.

Reprezentanții celor două unități îi invită pe copii și pe părinți să participe la evenimente și să petreacă împreună o zi dedicată curiozității, educației și bunei dispoziții.

