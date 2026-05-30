Registrul electronic al salariaților, Reges-Online, anulat de instanțe. O victorie juridică reală sau un miraj administrativ?

Curtea de Apel București a apreciat că, pe fondul majorității criticilor, Guvernul dispunea prin art. 34 alin. (7) din Codul muncii de o abilitare suficientă pentru a reglementa metodologia registrului. În această logică, Reges-Online nu a fost privit ca un registru complet nou, ci ca o modernizare a unei obligații deja existente.

Rațiunea instanței

CAB a subliniat că, în contenciosul administrativ subiectiv, nu este suficientă invocarea unei nelegalități abstracte — trebuie dovedită și o vătămare efectivă. Termenele scurte și câmpurile suplimentare au fost considerate incomode, dar nu vădit nelegale.

Excepția a constituit-o art. 8: reglementând obligații privind dosarul personal, arhivarea documentelor fizice și comunicarea acestora, Guvernul a depășit cadrul permis de Codul muncii, adăugând nelegal la lege.

Ce s-ar schimba dacă ICCJ menține anularea integrală?

Dacă Înalta Curte de Casație și Justiție va menține soluția Curții de Apel Constanța, situația juridică devine atipică. Anularea unui act normativ desființează inclusiv norma prin care acel act scotea din vigoare vechea reglementare — ceea ce înseamnă, logic, reactivarea HG 905/2017.

Ce rămâne neschimbat (sub HG 905/2017):

Transmiterea datelor despre noi salariați — cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității

Raportarea modificărilor salariale — în termen de 20 de zile lucrătoare

Notificarea Inspecției Muncii privind prestatorii externi de servicii

Termenele pentru suspendări și modificări esențiale ale contractului

Ce dispare efectiv:

Obligația de raportare a concediilor medicale în 3 zile lucrătoare (în HG 905/2017, concediile medicale erau explicit exceptate)

Transmiterea datelor privind încadrarea într-un grad de handicap (inexistentă în reglementarea anterioară)

„Digitalizarea și modernizarea REGES sunt necesare — dar trebuie realizate în condiții de legalitate, predictibilitate și consultare reală. Construim sisteme împreună cu cei care le folosesc zilnic, nu împotriva lor.” — UNELM (Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii)

Efectul de domino: din HG anulat în HG anulat

Dosarul personal nu este o noutate adusă de 2025. Obligația de a-l întocmi și păstra exista explicit în HG 905/2017 și, anterior, în HG 500/2011. Problema sancționată de instanță nu este inovația obligației, ci faptul că Guvernul a reglementat-o printr-un act de organizare a unui program informatic, transformându-l într-un izvor primar de drept.

Similar, obligația de a elibera adeverința de vechime la cererea scrisă a salariatului este prevăzută explicit de art. 34 alin. (5) din Codul muncii și era prezentă în ambele acte normative anterioare.