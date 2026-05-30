Semafoarele de la intersecția DN2G – DJ119B din Mărgineni vor funcționa pe galben intermitent. Primăria pregătește un sistem inteligent de gestionare a traficului

Autoritățile locale din comuna Mărgineni au anunțat că semafoarele recent instalate la intersecția dintre DN2G și DJ119B vor funcționa, pentru o perioadă nedeterminată, în regim de galben intermitent, după ce primele zile de exploatare au evidențiat probleme de fluidizare a traficului.

Decizia vine după numeroase reacții ale șoferilor care au semnalat formarea de coloane și timpi mari de așteptare în una dintre cele mai circulate intersecții din apropierea municipiului Bacău. Sistemul de semaforizare, pus în funcțiune cu scopul de a crește siguranța rutieră într-o zonă în care se produc frecvent tamponări și accidente, a generat însă dificultăți în trafic, în special la orele de vârf.

Potrivit unei informări transmise de Primăria Mărgineni, analiza tehnică efectuată în teren a arătat că, din motive de siguranță rutieră, aproximativ nouă secunde din fiecare ciclu de 90 de secunde sunt consumate pentru degajarea intersecției pe culoarea galbenă, ceea ce reduce semnificativ eficiența sistemului.

„Valorile de trafic din localitatea noastră sunt foarte oscilante în timpul zilei. Din acest motiv, este imposibil să fie setată manual o variantă de timpi ficși care să fie eficientă și la orele de vârf, și în perioadele mai libere, fără a genera cozi nejustificate”, au explicat reprezentanții administrației locale.

În aceste condiții, autoritățile au decis ca instalația să rămână permanent pe modul galben intermitent, circulația urmând să se desfășoare exclusiv pe baza indicatoarelor de prioritate existente în intersecție.

Primăria Mărgineni a anunțat că va prelua în administrare sistemul de semaforizare și intenționează, într-o etapă investițională viitoare, să implementeze o soluție de tip ITC (Intelligent Traffic Control). Aceasta presupune montarea unor senzori capabili să monitorizeze în timp real valorile de trafic și să adapteze automat timpii de semaforizare în funcție de fluxul de vehicule.

Până la implementarea sistemului inteligent, autoritățile le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza la apropierea de intersecție și să respecte cu strictețe indicatoarele rutiere și regulile de prioritate.

Intersecția dintre DN2G și DJ119B este una dintre cele mai tranzitate din comuna Mărgineni, fiind folosită zilnic atât de locuitorii din zonă, cât și de șoferii care tranzitează județul Bacău.

