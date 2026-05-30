Ziua Mondială Fără Tutun: Autoritățile sanitare avertizează asupra riscurilor produselor cu nicotină pentru tineri

Consumul de tutun continuă să reprezinte una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice, fiind una dintre principalele cauze prevenibile de îmbolnăvire și deces la nivel mondial, atrag atenția specialiștii din sănătate cu ocazia Zilei Mondiale Fără Tutun, marcată anual la 31 mai.

În acest an, campania pune accent pe impactul produselor emergente cu nicotină asupra sănătății populației, în special asupra copiilor și adolescenților. Potrivit autorităților sanitare, utilizarea țigărilor electronice, a dispozitivelor de tutun încălzit și a pliculețelor cu nicotină a înregistrat o creștere semnificativă în rândul tinerilor din Europa, inclusiv din România.

Specialiștii avertizează că aceste produse sunt promovate frecvent prin arome atractive, design modern și campanii de marketing orientate către generațiile tinere, ceea ce poate crea impresia eronată că sunt mai puțin periculoase decât țigările convenționale.

„Expunerea la nicotină în perioada adolescenței poate afecta dezvoltarea creierului, capacitatea de concentrare și memoria. De asemenea, utilizarea produselor cu nicotină poate duce la instalarea dependenței și poate crește riscul de inițiere a fumatului clasic”, se arată într-un comunicat transmis de Direcția de Sănătate Publică.

Potrivit sursei citate, aerosolii generați de țigările electronice și de alte produse similare pot avea efecte negative asupra sistemelor respirator și cardiovascular, iar utilizarea simultană a mai multor produse cu nicotină, fenomen cunoscut sub denumirea de „dual use”, este tot mai frecventă în rândul adolescenților și tinerilor.

Reprezentanții instituției subliniază că protejarea copiilor și adolescenților de dependența de nicotină trebuie să rămână o prioritate de sănătate publică. Informarea corectă, educația pentru sănătate și limitarea expunerii tinerilor la strategiile de marketing ale industriei produselor cu nicotină sunt considerate măsuri esențiale pentru reducerea consumului și prevenirea debutului acestuia.

Autoritățile recomandă ca informațiile privind efectele consumului de tutun și nicotină să fie obținute din surse oficiale și bazate pe dovezi științifice, evidențiind rolul important al părinților, profesorilor și profesioniștilor din domeniul sănătății în educația preventivă.

„Ziua Mondială Fără Tutun reprezintă un apel la responsabilitate și acțiune pentru protejarea sănătății generațiilor viitoare. Informația te protejează. Alege sănătatea. Protejează-ți viitorul!”, transmite Direcția de Sănătate Publică.

Comunicatul este semnat de directorul executiv al instituției, dr. Mihaela Arim.

