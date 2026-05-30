Nadia Comăneci, decorată cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce. Apel pentru revitalizarea sportului de masă

Legenda gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci, a fost decorată sâmbătă de președintele României, Nicușor Dan, cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce, cea mai înaltă distincție a statului român.

Ceremonia a avut loc în contextul marcării a 50 de ani de la performanța istorică reușită de fosta mare gimnastă la Jocurile Olimpice de Vară din 1976, competiție la care a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice și a devenit un simbol al excelenței sportive la nivel mondial.

Vizibil emoționată, Nadia Comăneci a declarat că imaginile din urmă cu cinci decenii continuă să o impresioneze și astăzi, mai ales când privește curajul și determinarea de care a dat dovadă la doar 14 ani.

„Chiar eu mă emoționez când mă uit la acea fetiță. Văd tăria pe care a avut-o într-o competiție atât de mare precum Jocurile Olimpice, mai ales la bârnă, un aparat atât de dificil”, a mărturisit fosta campioană.

Nadia Comăneci a afirmat că privește cu mândrie parcursul său sportiv și și-a exprimat speranța ca anul 2026, declarat „Anul Nadia Comăneci”, să devină un punct de plecare pentru o nouă etapă în dezvoltarea sportului românesc.

În discursul său, fosta gimnastă a transmis și un mesaj autorităților, solicitând investiții mai consistente în sportul de masă și în educația fizică din școli. Ea a subliniat că practicarea sportului îi ajută pe copii să își formeze disciplina, perseverența și spiritul de echipă, oferindu-le totodată o alternativă sănătoasă la tentațiile și influențele negative ale societății moderne.

Campioana olimpică a vorbit și despre filosofia care a stat la baza succesului său, explicând că performanța nu se construiește doar pe talent, ci și pe efort suplimentar și dorința permanentă de autodepășire.

„De fiecare dată când antrenorul îmi cerea zece exerciții, eu făceam unsprezece. Întotdeauna am vrut să văd dacă pot mai mult”, a spus Nadia Comăneci.

În final, fosta mare sportivă a atras atenția asupra declinului bazei de selecție din sportul românesc și a pledat pentru investiții în infrastructura sportivă școlară, precum și pentru o mai bună susținere a profesorilor de educație fizică, pe care îi consideră esențiali în descoperirea și formarea viitoarelor generații de campioni.

