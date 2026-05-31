Șofer din Suceava, surprins cu peste 100 km/h într-o localitate din județul Bacău. A rămas fără permis pentru 90 de zile

Un șofer în vârstă de 49 de ani, din județul Suceava, a fost sancționat de polițiști după ce a fost surprins circulând cu o viteză cu mult peste limita legală într-o localitate din județul Bacău.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, bărbatul a fost depistat de polițiștii din Dărmănești în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 103 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă era de 50 km/h.

Pentru abaterea constatată, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 1.822,5 lei. Totodată, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile, ca măsură complementară.

Polițiștii reamintesc că viteza excesivă reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave și îi îndeamnă pe participanții la trafic să respecte limitele de viteză și să adapteze permanent modul de conducere la condițiile de drum.

Acțiunile de monitorizare a traficului rutier vor continua și în perioada următoare pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile publice.

