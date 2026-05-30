Peste 200 de polițiști, 90 de pompieri și efective sporite de jandarmi, mobilizați în județul Bacău pentru minivacanța de Rusalii și Ziua Copilului

Structurile Ministerului Afacerilor Interne din județul Bacău au anunțat măsuri suplimentare pentru asigurarea ordinii publice și gestionarea situațiilor de urgență pe durata minivacanței de Rusalii și a manifestărilor dedicate Zilei Internaționale a Copilului.

Potrivit autorităților, peste 200 de polițiști vor acționa zilnic în perioada 29 mai – 1 iunie pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței cetățenilor. În teren vor fi mobilizate peste 90 de autospeciale, iar echipajele de poliție rutieră vor intensifica controalele pe principalele drumuri naționale și județene, folosind aparatele radar din dotare.

La misiunile de menținere a ordinii publice vor participa și efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, care vor asigura măsuri de securitate la manifestările religioase organizate cu ocazia Rusaliilor, precum și la evenimentele culturale și sportive programate în județ. Printre acestea se numără Cupa Internațională „Nadia Comăneci – Perfect 10” și Gala Campioanelor „Omagiu Perfecțiunii”, care se vor desfășura la Onești.

Jandarmii vor fi prezenți și la activitățile dedicate Zilei Copilului organizate în municipiul Bacău și în orașele Moinești, Comănești, Târgu Ocna și Slănic Moldova, unde vor desfășura demonstrații și prezentări ale tehnicii din dotare, inclusiv exerciții cu câini de serviciu.

Totodată, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău va participa la misiuni integrate în județele Bacău și Galați, cu echipe operative pregătite să intervină permanent în zonele aglomerate și la evenimentele cu public numeros.

Pentru gestionarea situațiilor de urgență, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” Bacău va avea la datorie peste 90 de pompieri militari, în timp ce echipajele SMURD vor asigura permanent asistența medicală de urgență.

Autoritățile recomandă cetățenilor să respecte regulile de prevenire a incendiilor, să manifeste prudență în trafic, să evite consumul de alcool înainte de a conduce și să semnaleze orice situație de pericol prin apel la numărul unic de urgență 112 sau către echipajele aflate în teren.

Reprezentanții structurilor MAI transmit că principalul obiectiv al dispozitivului instituit în această perioadă este desfășurarea în condiții de siguranță a manifestărilor religioase, culturale și recreative, astfel încât locuitorii județului și turiștii să se poată bucura de minivacanță fără incidente.

