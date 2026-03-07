Universitatea „Vasile Alecsandri” a semnat un protocol de colaborare academică cu Universitatea din Tlemcen, Algeria

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a semnat un protocol de colaborare cu Universitatea din Tlemcen, Algeria, în urma vizitei unei delegații academice algeriene, în vederea dezvoltării unor parteneriate în domeniul educației și cercetării.

Delegația este formată din dr. Sid Ahmed Elhabiri, cadru didactic și responsabil al programului de master în Chimie Farmaceutică la Universitatea din Tlemcen, și dr. Assia Keniche, directoarea Laboratorului de Chimie Organică, Produși Naturali și Analiză din cadrul aceleiași instituții.

Dr. Sid Ahmed Elhabiri revine astfel la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, unde a desfășurat, în perioada 2 septembrie – 28 noiembrie 2021, un stagiu postdoctoral prin programul „Eugen Ionescu”, acordat de Ministerul Afacerilor Externe al României și gestionat de Agenția Universitară a Francofoniei – Direcția Regională pentru Europa Centrală și Orientală. Stagiul de cercetare a fost realizat în laboratoarele Facultății de Inginerie, sub coordonarea prof. univ. dr. ing. habil. Ileana-Denisa Nistor.

Potrivit reprezentanților universității, protocolul de colaborare stabilește mai multe direcții comune de dezvoltare academică și științifică. Printre acestea se numără cooperarea în domeniul științelor tehnice, inclusiv inginerie chimică, inginerie biochimică, ingineria mediului și biofarmaceutică, precum și inițierea unui acord interinstituțional Erasmus+ KA171 pentru schimburi de studenți și cadre didactice.

De asemenea, parteneriatul prevede dezvoltarea unor proiecte de cercetare aplicată, realizarea unor doctorate în cotutelă, organizarea de conferințe internaționale în parteneriat și implicarea specialiștilor din cele două universități în comitetele științifice ale publicațiilor academice.

„Ne bucurăm că această colaborare vine din partea unui bursier postdoctoral care a revenit la universitatea noastră, de această dată în calitate de cadru didactic, pentru a semna un protocol de colaborare”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin Nedeff, președintele Senatului universității.

Protocolul mai prevede și încurajarea dezvoltării unor start-up-uri cu sprijinul fondurilor disponibile în Algeria pentru Universitatea din Tlemcen.

Activitățile de colaborare sunt coordonate din partea Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău de conf. univ. dr. ing. habil. Ana-Maria Roșu, de la Facultatea de Inginerie, și lect. univ. dr. ing. ec. Diana-Carmen Mirilă, de la Facultatea de Științe.