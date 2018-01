Situația din județul Bacău până la această oră: 1. Agăș – Școala Gimnazială Coșnea (primar si gimnaziu) decalarea programului după ora10 în funcție de dezăpezirea drumului de acces; 2. Asău – la structura Școala Gim. Apa Asău se suspendă cursurile lipsă curent electric; 3. Dofteana – se suspendă cursurile la Școala Gim. Scarlat Loghin și Școala Gim Hăghiag lipsă curent electric; 4. Gioseni Gradinița nu funcționează lipsă curent electric; 5. Parava – Școala Rădoaia se suspenda cursurile imposibilitate cale de acces. La Școala “Octavian Voicu” din zona de sud a Bacăului se învață pe program scurt din cauza unei avarii la Termoenergy. 23 SHARES Share Tweet

