Unde merg băcăuanii în vacanță în 2025? Cele mai dorite destinații și secretele unei vacanțe reușite

– interviu cu Cătălin Hazaparu, reprezentant Christian Tour, despre cele mai căutate destinații de vacanță

Reporter: Ce își doresc băcăuanii când vine vorba de vacanță în 2025? Care sunt preferințele și visurile lor?

Cătălin Hazaparu, Christian Tour: Băcăuanii își doresc vacanțe sigure, bine organizate, în care să se poată relaxa fără griji. Caută confort, servicii de calitate, dar și un strop de aventură sau ceva diferit față de anii trecuți. Grecia și Turcia rămân în continuare în topul alegerilor – sunt destinații cunoscute și îndrăgite, unde știi sigur că găsești plaje superbe, hoteluri all inclusive și un raport excelent calitate-preț.

O veste foarte bună pentru băcăuani este că, începând cu 7 iunie, în fiecare sâmbătă, Christian Tour operează un zbor charter pe destinația Antalya. Practic, pleci în vacanță direct din orașul tău, fără agitație, fără ore pierdute pe drum. Cu un zbor de aproximativ o oră și jumătate, plus transferul la hotel, poți ajunge pe plajă în mai puțin de 3 ore de la decolare. Asta înseamnă mai puțină oboseală și mai mult timp pentru relaxare.

Reporter: Ce alte opțiuni de plecare mai au băcăuanii?

Cătălin Hazaparu: Bacăul este foarte bine poziționat și, pe lângă zborul direct din oraș către Antalya, băcăuanii pot profita și de cursele charter de pe aeroporturile apropiate.

Din Iași, operăm zboruri charter către Grecia, Turcia, Egipt, Cipru, Spania și Italia – acoperind practic toate marile destinații turistice preferate de români.

Din Suceava, avem zboruri charter către Grecia și Turcia. Astfel, întreaga regiune a Moldovei este bine conectată cu cele mai frumoase locuri de vacanță, iar accesul e rapid și confortabil.

Reporter: Băcăuanii aleg și destinații exotice?

Cătălin Hazaparu: Da, interesul pentru vacanțele exotice este tot mai mare. Mulți dintre clienții noștri aleg acum și destinații precum Kenya, Zanzibar, Maldive, Thailanda, Bali, Republica Dominicană, Mauritius – mai ales pentru lunile de iarnă sau pentru ocazii speciale.

Reporter: Știm că tocmai v-ați întors din Zanzibar. Cum a fost experiența și ce-ați descoperit acolo?

Cătălin Hazaparu: Da, tocmai m-am întors din Zanzibar și vă pot spune că Zanzibar este mai mult decât o destinație exotică – este o experiență care îți rămâne în suflet. Acolo înveți să respiri altfel, să trăiești mai simplu, mai prezent.

Zanzibar este un colț de lume în care timpul curge diferit. Localnicii te salută și îți zâmbesc cu sinceritate. Viața acolo se trăiește în ritmul „pole pole” – adică încet, calm, fără grabă. Fiecare răsărit pe plajele albe este un spectacol de culoare, iar oceanul turcoaz pare desprins dintr-o poveste.

În Zanzibar am experimentat o stare rară: echilibrul care aduce adevărata fericire, armonie între gând, simțire și spirit. Am simțit asta cu adevărat. Am descoperit că viața e mai frumoasă când o trăiești „Hakuna Matata” – fără griji, și cu „Asante Sana” – recunoștință pentru tot ce ai.

În Zanzibar poți face snorkeling în ape cristaline, poți explora pădurea tropicală Jozani – un ecosistem unic, unde mangrovele se împletesc cu habitatul maimuțelor colobus roșii, poți gusta condimente locale în fermele tradiționale și să dansezi pe plajă la apus, pe ritmuri africane, lângă un foc de tabără. Dar, dincolo de toate acestea, Zanzibar m-a învățat să prețuiesc mai mult liniștea, autenticitatea și zâmbetul simplu al unui copil care se joacă în nisip.

Zanzibar este o destinație pe care o recomand cu toată inima celor care vor mai mult decât o vacanță.

Reporter: Ce tip de vacanță preferă clienții?

Cătălin Hazaparu: Pe lângă vacanțele all inclusive, observ o creștere a cererii pentru vacanțe personalizate: city break-uri, circuite culturale, excursii culinare sau croaziere.

Orașe precum Roma, Paris, Barcelona, Lisabona rămân în top pentru escapade urbane, iar regiunile Toscana, Sicilia, Andaluzia sau Madeira sunt căutate pentru autenticitate și farmecul local.

Noi, la Christian Tour, oferim atât pachete clasice, cât și vacanțe adaptate în funcție de dorințele fiecărui client.

Reporter: Ce mesaj aveți pentru cei care încă nu și-au rezervat vacanța?

Cătălin Hazaparu: Să nu lase pe ultima sută de metri! Anul acesta se preconizează o creștere a prețurilor în sezonul de vară, iar locurile bune se epuizează rapid. Recomand să profite de ofertele „early booking” – sunt reduceri reale și cele mai bune opțiuni sunt disponibile acum.

Și, cel mai important, să aleagă un partener de încredere. Christian Tour are o experiență de peste 27 de ani în turism și o rețea solidă de 65 de agenții la nivel național, dintre care două se află în Bacău. Ambele sunt situate în zone centrale: una lângă complexul Luceafărul, în fosta locație Travel Plaza, și cealaltă lângă Casa de Cultură.