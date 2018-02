Deși, în mod normal nu ar fi avut ce caută pe strada Vasile Alecsandri din Bacău, un TIR cu numere de Ucraina a străbătut-o și a acroșat un autoturism parcat. Mașina a fost șifonată bine și s-a ales și cu un geam spart. Incidentul s-a întâmplat sâmbătă spre duminică, aproape de miezul nopții. Se presupune că șoferul TIR-ului a fost ghidat greșit de GPS. 1 of 5 Surse foto: 1, 2 1 SHARES Share Tweet

