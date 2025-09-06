Un tânăr fermier din Bacău cultivă visuri și hectare

La doar 21 de ani, Octavian Nica, originar din județul Bacău, demonstrează că agricultura poate fi un domeniu de viitor atunci când pasiunea și viziunea merg mână în mână. Student în anul III la Facultatea de Agricultură a Universității „Ștefan cel Mare” din Iași, specializarea Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară (E.M.I.A.I.A.), Octavian și-a ales acest drum convins că tehnologia modernă poate transforma și eficientiza agricultura tradițională.

„Pasiunea pentru acest domeniu o am din familie, fiind insuflată încă din copilărie de tatăl meu”, mărturisește tânărul fermier. Împreună cu familia, el administrează o fermă de 40 de hectare, în continuă extindere, unde cultivă grâu, floarea-soarelui, mazăre și porumb.

În plus, gestionează sere cu legume proaspete, îmbinând agricultura clasică cu tehnologiile moderne. Fermierul dispune de utilaje performante, de la tradiționalul UTB 650U, până la un tractor Case de 140 CP și echipamente moderne pentru prelucrarea solului și aplicarea tratamentelor fitosanitare.

„Din perspectiva mea, agricultura are un viitor promițător și reprezintă o oportunitate importantă pentru tinerii de vârsta mea. Îi încurajez pe cei pasionați să urmeze acest domeniu, pentru că munca depusă este răsplătită întotdeauna prin rezultate vizibile și satisfacții reale”, adaugă Octavian.

Prin exemplul său, Octavian Nica arată că fermierii tineri, cu ambiție și tehnologie, pot transforma agricultura într-o activitate profitabilă și sustenabilă. Îi dorim mult succes și putere de muncă pe drumul ales!