CSM Onești, rezultate remarcabile la Cupa României de Cros

Sportivii Clubului Sportiv Municipal (CSM) Onești au obținut rezultate importante la Cupa României de Cros, competiție desfășurată în acest weekend la Stăuceni, județul Botoșani, care a reunit peste 200 de atleți din întreaga țară.

Potrivit reprezentanților clubului, atletul Halapciuc Andrei a avut o evoluție deosebită, reușind să câștige titlul de campion național în proba sa.

Totodată, echipa CSM Onești a urcat pe prima treaptă a podiumului, clasându-se pe locul I în clasamentul pe echipe, într-o competiție caracterizată de un nivel ridicat de performanță.

Reprezentanții clubului au transmis felicitări sportivilor pentru rezultatele obținute, evidențiind efortul, seriozitatea și spiritul competitiv demonstrate pe parcursul întrecerii.

De asemenea, oficialii CSM Onești au adresat mulțumiri antrenorului Bolgar Lucian pentru implicarea și profesionalismul care au contribuit la obținerea acestor rezultate.