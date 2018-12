Şcoala băcăuană de caricatură continuă seria succeselor atât pe plan naţional, cât şi internaţional, cei mai tineri, urmând exemplul maeştrilor, fac lumea, de pe toate meridianele, să râdă. În fapt, ce este caricatura? Este, nu doar în limba română, a face haz de necaz. Necazuri sunt peste tot în lume, doar umorul circulă liber prin anumite părţi ale globului şi nu este de vânzare.

Finalul de an 2018 a fost pentru Victor Eugen Mihai (VEM), caricaturist şi artist fotograf, unul bogat în medalii şi premii. Artistul băcăuan a fost invitat la a 12-a ediţie a Salonului Internaţional de Caricatură de la Urzicieni, la care au participat peste 300 de caricaturişti din 52 de ţări, cu 1700 de desene. VEM a primit din partea exigentului juriu Premiul de Excelenţă.

A urmat Best Cartoon Prize la The 7th Sejong Int’l Cartoon Contest Sicaco (Seoul, South Korea), iar în decembrie a fost încununat cu Third Prize laThe World Humour Festival Călăraşi – România, la care au participat 286 de caricaturişti din 54 de ţări. La Festivalul Internaţional al Umorului de la Călăraşi, VEM a primit şi Best Photo Prize.

Bacăul este pe meridianul vesel al globului!