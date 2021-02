Chiar dacă se pare că există o relaxare de măsuri în criza sanitară pe care o traversăm de aproape un an, în continuare ni se atrage atenția că lucrurile pot scăpa ușor de sub control, mai ales că se vorbește de noile tulpini ale lui Sars-Cov-2 care sunt mult mai contagioase. Dacă pe la începutul pandemiei mulți dintre noi eram sceptici, că nu cunoșteam pe nimeni infectat, acum cred că niciunul dintre noi nu are măcar o cunoștință sau chiar un membru al familiei neatins de temutul coronavirus.

Nici băcăuanii nu au scăpat de tăvălugul Covid, Sars-Cov-2 neținând cont de vârstă, sex sau poziție socială. Printre cei mulți pe care îi mai vedem pe la televiziunile locale sau despre care mai citim în presa locală, afectați de această boală, a fost și consilierul local Dorin Chirilescu. Acesta nu numai că a fost infectat, dar simptomele puternice l-au spitalizat la Baza Letea. A reușit și a trecut cu bine cu ajutorul medicilor peste această boală. Și pentru că a simțit pe pielea lui ce înseamnă Covid-19 a considerat că ar fi bine ca cei atinși de acest flagel să se bucure de un sprijin din partea municipalității. Astfel, a întocmit un proiect de hotărâre prin care se dorea aprobarea achiziționării de echipamente medicale ce ar fi trebuit să constituie „Pachetul pacientului care este tratat acasă”. Acesta urma să fie pus la dispoziția pacienților din municipiul Bacău infectați cu Sars-Cov-2, care se tratează la domiciliu sub supravegherea DSP și a medicilor de familie.

Pachetul ar fi trebuit să conțină trei instrumente de măsurare a stării de sănătate a pacienților: pulsoximetru, termometru digital și tensiometru digital.

A trecut ceva vreme de la realizarea acestui proiect, au fost urmați niște pași, după care lucrurile au rămas…românește.

Acest lucru l-a subliniat Dorin Chirilescu printr-o postare pe un site de socializare, după cum urmează:

„A trecut peste o lună de zile de când administrația Viziteu-Ghingheș (USR+) ține la sertar proiectul meu cu «Pachetul pentru pacientul care este tratat acasă». Acum două luni de zile i-am solicitat sprijinul secretarului general al Municipiului, domnul Ovidiu Popovici, pentru a realiza proiectul care avea rolul de a veni în ajutorul pacienților diagnosticați cu Covid-19 care se află în izolare la domiciliu și care au nevoie de câteva instrumente medicale pentru a furniza informații vitale despre starea lor de sănătate către medicii de familie ce îi monitorizează. M-a rugat să aștept câteva zile, dar nu am primit niciun răspuns pentru o perioadă mai bine de o lună. În decembrie m-am hotărât să depun oficial solicitarea, pentru a nu mai lăsa loc de interpretări… Am propus achiziționarea a 500 de pachete pentru asigurarea unui stoc suport de care să beneficieze concetățenii noștri în cele două săptămâni necesare izolării la domiciliu. Vă mai dau din când în când câte un reminder, să vă convingeți și voi de «buna-credință» a acestor «oameni noi» care țin atât de mult la sănătatea băcăuanilor, încât nu vor să cheltuim aproximativ 145.000 de lei pe aceste instrumente medicale, dar își aprobă prin Consiliul Local, cu ajutorul fostei administrații pe care au tocat-o în campanie, 111.500 de lei cheltuieli pentru protocol (pct. 30 de pe ordinea de zi) și 200.000 de lei cheltuieli pentru servicii juridice (pct. 33 de pe ordinea de zi), deși Primăria Bacău are compartiment de specialitate cu cel puțin cinci juriști.”

Între timp, cele două sume de care pomenește Chirilescu în ultima parte a postării au fost aprobate în ședința Consilului Local din 28 ianuarie. Chirilescu mai spune că a depus proiectul la Registratură din 22 decembrie și că a primit asigurări că se lucrează la acest proiect și că s-au făcut toate demersurile în acest sens. Doar că până acum nu se vede nimic.

Postarea de pe rețeaua de socializare nu a rămas fără ecou în rândul internauților, care au lăsat câteva mesaje: „E un proiect foarte bun. Ar trebui să-l scoată din sertar chiar dacă nu e al lor. E spre binele nostru”, a notat Loredana Pătrașcu. Sau: „Pacienți ce ar trebui tratați acasă nu există în prioritățile sistemului medical. Eu am această situație, persoană cu imposibilitate de deplasare, am cerut sprijin pentru coborât scări și transport la consult de specialitate. Răspunsul – venim dacă aveți un scaun solid cu care patru pompieri pot coborî bolnavul, sau coborâm în sacul de transportat cadavre. Răspunsul meu a fost – nu, mulțumesc. Am achiziționat un cărucior ce urcă și coboară scări, SMURD-ul nu are așa ceva. De ce nu are? Fiindcă îi doare în … de bolnavi. Cât despre vaccin nici o șansă. Centrul, relativ aproape de mine are scări în afara standardelor de construcție, căruciorul meu nu poate urca. Cât despre programare nici poveste că ar veni cineva să facă vaccinul la domiciliul. Așa că rămânem arestați la domiciliu”, a scris Vasile Safriuc. O altă postare de la Costel Bejan suna cam așa: „Trebuie un referendum să vadă don’ primar dacă cetățenii doresc «sa fie bine, ca să nu fie rău», apoi se vor pune lucrurile în mișcare…”. Iar exemplele pot continua.

Nu în ultimul rând, am încercat să obținem poziția municipalității pe acest subiect. Iar răspunsul a venit de Ionuț Avram, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Bacău, care a declarat pentru Deșteptarea: „Referitor la proiectul domnului Chirilescu, acesta presupune crearea mai multor proceduri care să reglementeze transmiterea unor pachete de echipamente medicale, în contextul transmiterii Covid-19. Am înaintat la DSP o adresă pentru a ni se comunica oportunitatea unui astfel de demers. Tratăm cu seriozitate orice demers venit din partea consilierilor locali însă trebuie să ne asigurăm că se respectă și prevederile și măsurile impuse de Guvern, prin DSP. La acest moment, nu am primit încă un răspuns din partea Direcției de Sănătate. Apoi, grija municipalității este operaționalizarea centrelor de vaccinare pentru care s-au cheltuit bani de la bugetul local.”