Un paradox agreabil

Se spune că nimic nu e mai trecător decât o modă. Nu e chiar așa, din moment ce există și aici câteva constante și multe tendințe considerate noi sunt de fapt reluări ale unor idei mai vechi. Îmi place moda, e un subiect serios pentru mine, pe care-l urmăresc, pentru că ține de creativitate. M-am uitat la toaletele de anul acesta de la Gala Premiilor Oscar și nu pot să spun că am fost foarte încântată. Puțină inspirație, în schimb, banalitate, prost-gust, stridență, rochii aiurea, fără niciun stil, ca niște cămăși de noapte. Am remarcat doar câteva ținute, care erau chiar de gală, purtate de Nicole Kidman, în rochie neagră cu paiete, de un extrem rafinament, Angela Bassett, într-o superbă creație vestimentară, de un violet vibrant, rochia de organza, tribut Marilyn Monroe, purtată de Ana de Armas. Foarte stilată și reținută, într-un chip surprinzător, a fost Lady Gaga, cu o seducătoare rochie neagră atent elaborată, cu câteva elemente de efect. Și prestația ei a fost una specială, de o simplitate și o naturalețe dezarmante. E frumos și cald cântecul ei „Hold my hand” din „ Top Gun: Maverick”.

O să mă țin și eu de subiectul meu, și voi spune cum mi se pare moda de primăvară anunțată de stiliștii celebri ai momentului. Eclectică, așa cum este de multă vreme, de fapt, într-un sezon coexistând multe direcții, în funcție de personalitatea, de viziunea creatorului. Am văzut o deversare de culori vii, acidulate, puternice, pe podiumurile de prezentare, mult liliachiu, roz, verde și galben neon, dar și tonuri neutre de bejuri naturale. Și o nuanță de bleu inocent, un baby bleu. Vedeta sezonului pare a fi un galben sunshine, în degradeuri, așadar, foarte spectaculos. Materialele aurii, cu luciu metalic, sunt și ele în mare vogă. Din moda anilor trecuți au rămas în actualitate imprimeurile cu flori, genul bucolic, dar acum se impun și ținutele cu aplicații florale în relief, sau cele care reproduc o anumită plantă, vezi topul în formă de anthurium, pe care l-a arborat, foarte provocator, cum altfel?, și Emily Ratajkowski. Au rămas bine cotate croșeturile și dantelurile, cu aerul lor atât de feminin. Deși tot mai multe femei, nu numai cele tinere, preferă stilul sport și aleg gecile și jachetele din denim, din piele, aici stilul biker fiind un evergreen, și pantalonii largi, din pânză, practici, genul cargo, cu buzunare laterale. Oricum, în acest sezon, plouă cu buzunare, copios folosite de mulți stiliști, la bluze, cămăși, rochii, fuste, haine de tot felul. Foarte plăcute la purtat, având și o notă de eleganță binevenită oricând, sunt hanoracele din satin. Au câștigat teren și nu l-au mai părăsit de o bucată de vreme, materialele transparente, unele având și decorațiuni, cristale aplicate. Stilul urban lejer, cel gotic sau soft grunge sunt bine reprezentate în colecțiile actuale. După cum spuneam, eclectismul este la ordinea zilei, astfel că libertatea de mișcare, de opțiune este mare.

Și acum o mărturisire: îmi place să fiu la curent cu noutățile din modă, dar preferințele mele absolute sunt old fashion și se numesc Chanel, Dior, Yves Saint Laurent. De la ultimul, am fost cucerită, pour toujours, de costumele pantalon, de smokingul pentru doamne, de rochiile Mondrian, de vestoanele marinărești cu nasturi metalici, de trenciuri și sahariene. Pe bună dreptate, despre YSL se spunea că a demodat moda, și de aceea e actual oricând. Un paradox cât se poate de agreabil.