– Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este…

– Ștefan Alexiu: Locul în care lucrez.

– Povestește-ne puțin despre sosirea ta în acest Teatru.

– Nu a fost atât de dificilă sosirea mea în acest Teatru, deoarece cunoșteam orașul, aveam prieteni aici, așadar a fost mai ușoară perioada de adaptare. M-a pregătit mult etapa în care am fost la Teatrul din Bârlad (mama mea este actriță acolo), iar când am ajuns la Teatrul „Bacovia” deja știam cum stau lucrurile în lumea artistică. Am fost întâmpinat bine de către colegi, deși, evident, ca orice tânăr la început de drum am avut parte și de câteva „săgeți”. Dar este firesc, nu are cum să fie totul perfect. E un fel de botez al celor care abia au venit. Nu sunt de acord cu această metodă, dar așa se întâmplă de fiecare dată.

E trist cum unii actori uită că și ei, la un moment dat, au fost la început de drum. Uite, de pildă acum, la noi în teatru ați venit voi, o mână de tineri faini și talentați și chiar mi-ar plăcea să vă văd mereu așa, uniți și dornici de lucru.

– Teatrul Municipal „Bacovia” împlinește vârsta de 70 de ani, o cifră rotundă, plină. Un gând, care îți trece prin cap când auzi acest lucru poate fi?

– Îi doresc acestui Teatru să reziste și să se păstreze în timp! Un oraș fără Teatru sau cu un Teatru închis este foarte trist. Mai ales că Bacăul are doar un singur Teatru, pe acesta.

Ivona Lucan,

Secretar literar Teatrul Municipal „Bacovia”