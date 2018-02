Un băcăuan a dat în judecată statul român şi cere să fie reparată o eroare judiciară gravă. Bărbatul susţine că a fost condamnat pe nedrept la închisoare cu suspendare şi obligat la plata unor despăgubiri către ANAF Bucureşti. Prima instanţă a stabilit daune morale în sumă de 25.000 lei. Procesul a început în 2016, la Tribunalul Bacău, iar în cererea de chemare în judecată, P.R. solicită despăgubiri de la statul român pentru o eroare judiciară. Bărbatul arată că, prin sentinţa penală, din 2014, a Judecătoriei Moineşti, rămasă definitivă prin decizia Curţii de Apel Bacău, a fost condamnat la 4 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a pedepsei. El a fost trimis în judecată cu acuzaţia că, în calitate de administrator la o societate, a reţinut dar nu a vărsat cotele de stopaj la sursă. Pe latură civilă, bărbatul a fost obligat să achite prejudiciul către ANAF Bucureşti. Inculpatul a făcut cerere de revizuire, reclamând constant că a fost condamnat pe nedrept, în baza unui temei legal neconstituţional. În noiembrie 2015, Judecătoria Moineşti a admis cererea de revizuire, a dispus anularea în totalitate a sentinţei de condamnare şi, în rejudecare, achitarea sa, lăsându-se nesoluţionată latura civilă. “În consecinţă, apreciază reclamantul că în cazul său s-a produs o gravă eroare judiciară creată de culpa legiuitorului român (…). În egală măsură, susţine reclamantul, culpa aparţine şi magistraţilor care l-au judecat”, consemnează instanţa. Condamnarea primită, spune bărbatul, i-a creat o enormă suferinţă, din acest motiv, de altfel, a decis să dea în judecată statul român. “Prejudiciul moral este justificat prin aceea că reclamantul este militar de carieră, a avut o carieră militară ireproşabilă, o poziţie, o reputaţie, un nume, o imagine în societate şi în familie, însă eroarea judiciară şi condamnarea nedreaptă l-au dărâmat şi i-au creat cea mai cruntă dezamăgire a vieţii sale”, se arată în acţiune. Pentru toate aceste suferinţe, bărbatul cere daune de 300.000 euro. La dosar au fost depuse şi caracterizări făcute de conducerea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, în care sunt evidenţiate calităţile ofiţerului P.R. (trecut în rezervă) şi rezultatele foarte bune obţinute de acesta în activitatea sa. Acţiunea bărbatului a fost admisă parţial, iar statul român a fost obligat să-i plătească daune morale în sumă de 25.000 lei. Decizia a fost contestată, însă, de ambele părţi, iar procesul s-a mutat la Curtea de Apel. 2 SHARES Share Tweet

