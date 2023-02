Un grup de elevi de la Colegiul „Alecsandri” produce un lungmetraj cu care sprră să intre și în cinematografe

Un grup de adolescenți, elevi ai Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Bacău au înființat un club de film, unde fac și produc filme de scurtmetraj și lungmetraj, clubul purtând denumirea de Overthink. Oficial, Clubul de Film „Overthink” s-a înființat pe 29 aprilie 2021, cu ocazia unui concurs antidrog, inițiativa aparținând elevilor Răzvan Marin și Matei Elesei, cu timpul alăturându-se mulți alți elevi. „Odată cu acel proiect antidrog, cu care am luat locul I pe județ, au urmat și alte filme în care ni s-au alăturat mai mulți elevi. Așa am ajuns să participăm la un alt concurs, Boovie, un concurs național unde am fost premiați”, ne-a spus Matei Elesei, fondatorul Clubului de Film Overthink. Echipa Overthink are în momentul de față actori, scenariști, regizor, sunetiști, cameramani, și are în proiect lansarea unui lungmetraj, cel mai probabil în vară, o peliculă ce se dorește a intra în cinematografe.

„Acest proiect l-am început de anul trecut și este inspirat dintr-o poveste reală, film cu care vrem să participăm și la diferite festivaluri de profil”, ne-a mai spus Matei care este conștient că va trebui să facă o mulțime de demersuri și documente pentru ca filmul să ajungă și în cinematografe. La producția acestui film participă o echipă extraordinară de cameramani iar în film își dă concursul și actorul Bogdan Iancu. Și bugetul filmului a fost o provocare pentru că a fost nevoie de foarte multe, recuzită, deplasări – pentru că s-a filmat și la Constanța, București, și multe altele. În momentul de față, pelicula nu are un titlu deși a fost lansat deja un triller. La un moment dat s-a lansat un zvon că filmul s-ar numi „Liceeni”, ca o mai veche și celebră producție în care au jucat Ștefan Bănică Jr și Oana Sârbu. Subiectul filmului este chiar despre niște liceeni care au lansat o trupă de film, adică despre ei, o trupă care întâmpină mai multe probleme pe parcurs. La realizarea acestui proiect mai participă și Alex Florea – FNB și un director de imagine, absolvent UNATC, băcăuanul Andrei Budău.

„Am avut și peripeții în timp ce filmam pentru acest proiect. Eram în Gara Bacău unde trebuia să facem o scenă în care Răzvan, actorul principal al filmului, aleargă după tren. După vreo 45 de minute de așteptare apare un tren și toți am început să alergăm după Răzvan: cameramanul, eu, regizorul, fotograful de platou și sunetistul. Nu mi-a plăcut cum ai ieșit și am zis că mai filmăm odată scena și a trebuit să așteptăm un tren următor. A venit al doilea tren, am filmat, a fost ok. Atunci a venit domnul de pe peron și ne-a întrebat ce facem și ne-a spus că era să oprească de două ori trenul pentru noi. El a crezul că pierdem trenul și când i-am povestit că noi filmăm pentru un lungmetraj s-a cam supărat”, ne-a povestit Matei Elesei care ne-a prezentat și o parte din cei aproape 25 dintre colegii săi cu care lucrează în film: Theodor Vieru, Amalia Auraș, Mirabela Porondi, Alia Popa. Mirabela deține un rol principal în film și o interpretează pe Tania. „Eu joc un rol principal, o tânără care se îndrăgostește – povestește Mirabela. De cand am intrat în echipă am avut ocazia să întâlnesc actori, am fost la festivaluri, am fost premiată și chiar m-am gândit să mă orientez în viitor pe acest domeniu. E frumos să știi că faci parte dintr-o echipă care îți deschide foarte multe uși. La vârsta mea să am premii naționale și internaționale…eu zic că e ceva.” De altfel, filmele tinerilor de la Overthink au câștigat multe premii. Premii importante.

Pentru fondatorii Clubului, fiind elevi de clasa a XII-a, viitorul este unul nostalgic în ceea ce privește acest proiect. Și asta pentru că de anul viitor vor fi studenți pe alte meleaguri. Așa că Matei și Răzvan își doresc să lase moștenire în liceu acest proiect. „Nu trebuie să uităm că liceul ne-a susținut destul de mult, mai ales directoarea Adriana Măcincă”, a mai spus Matei Elesei care a explicat și cum este văzut proiectul lor în școală. Așa că mulți sunt încântați de idea lor, elevi și profesori. Mai mult decât atât, prof. Cătălin Barbu chiar are un rol de profesor în pelicula tinerilor de la Overthink. În același timp, dacă sunt mulți care susțin acest proiect, există și profesori, dar și elevi, care nu prea agrează ideea, crezând că este doar o joacă, iar alții sunt neutri fiind în necunoștință de cauză.

Cu alte cuvinte, povestea Overthink are cam de toate: sare-piper, poveste, intrigi, oameni pro și contra, energie și multe altele, ingredient care pot scoate la lumină ceva autentic, original, cu și despre tineri care vor mult mai mult. Acum nu rămâne decât ca timpul să ne despartă de ceea ce va fi un produs mai bun sau mai puțin reușit, asta și în funcție de gusturi sau așteptări. În orice caz, așteptarea va merita și avem convingerea că, indiferent cum va fi, e mai mult decât ceva…