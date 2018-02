În această dimineaţă, un bărbat de 48 de ani, din comuna Valea Seacă, a fost găsit căzut într-un canal, în apropiere de intersecţia străzilor 9 Mai cu Mioriţei. Imediat au fost solicitaţi pompierii de la Detaşamentul Bacău, care au mers la faţa locului cu echipajul de Descarcerare şi o ambulanţă Smurd, au scos persoana din canal şi au transportat-o la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Bacău, pentru îngrijiri, aceasta prezentând mai multe contuzii la mâini. Medicii de la UPU au stabilit în urma investigaţiilor că bărbatul a suferit şi un traumatism toraco-abdominal prin cădere de la înălţime şi a rămas internat în Secţia de Chirurgie. Se pare că acesta ar fi căzut miercuri seara în acel canal de acces la conductele de termoficare, dar a fost găsit abia dimineaţă. 0 SHARES Share Tweet

