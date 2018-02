Marţi după-amiază, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Bacău a fost adus un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din comuna Letea Veche, în stare de hipotermie. Acesta ar fi fost găsit căzut în locuinţă şi transportat de urgenţă la spital, unde s-au început imediat procedurile pentru încălzirea lui, unitatea din Bacău având aparatură specială pentru tratarea cazurilor de hipotermie. La prezentarea în UPU, bărbatul avea o temperatură a corpului de doar 28 de grade Celsius şi a rămas sub supravegherea medicilor de aici. 0 SHARES Share Tweet

