Un bărbat a fost scos dintr-un autoturism avariat după un accident rutier produs în Moinești

Pompierii militari au intervenit, în după-amiaza zilei de vineri, pentru gestionarea unui accident rutier produs în municipiul Moinești, pe strada Nicu Enea, în care au fost implicate două autoturisme.

La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești.

În urma impactului, un bărbat a rămas blocat în interiorul unuia dintre autoturisme și nu s-a putut evacua singur. Acesta a fost extras de pompieri și predat echipajului SMURD.

Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Moinești pentru investigații suplimentare.

Pompierii au asigurat, de asemenea, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul producerii accidentului.