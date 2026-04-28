Un băcăuan stabilit în Irlanda a câștigat bronzul la Campionatul Național de Înot al României

Înotătorul Pamfil Radu-Andrei, în vârstă de 16 ani, originar din Bacău și stabilit în prezent la Dublin, a obținut medalia de bronz în proba de 100 de metri fluture la Campionatul Național de Înot pentru Seniori, Tineret și Juniori I și II – ediția 2026.

Sportivul, care are dublă cetățenie, româno-irlandeză, este fiul băcăuanilor Irinel și Gabi Pamfil. Deși locuiește în Irlanda, unde este campion național, Radu-Andrei a dorit să participe și la competiția națională din România.

Participarea la campionatul din acest an a fost încununată de succes, tânărul înotător reușind să urce pe podium în proba de 100 de metri fluture, unde a cucerit medalia de bronz.

Performanța confirmă parcursul sportiv al tânărului înotător, care se remarcă deja în competițiile internaționale de juniori. Pentru Radu-Andrei, participarea la Campionatul Național al României a reprezentat și o ocazie de a concura în țara de origine a familiei sale.

Competiția a reunit unii dintre cei mai buni înotători din România la categoriile seniori, tineret și juniori, fiind una dintre cele mai importante întreceri interne ale sezonului.