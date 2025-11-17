Un artist băcăuan expune la Timișoara: Vernisajul „Drapele Migrante” semnat de Ioan Burlacu

Galeria Brăteanu din Timișoara a găzfuit, recent, vernisajul expoziției de pictură, obiect și sculptură „Drapele Migrante”, semnată de artistul vizual băcăuan Ioan Burlacu.

Evenimentul, curatoriat de Constantin Ținteanu și realizat cu sprijinul Asociației ESTA B din Bacău, a reunit o serie de treizeci și trei de lucrări ce explorează, prin medii diverse, ideea deplasării, a identității și a transformării simbolice a spațiului cultural.

Printre invitații de marcă prezenți la vernisaj s-au numărat artiștii vizuali Suzana Fântânariu, Sorin Nicodim, Horia Bojin, Ana-Domnica Hoble, Tiberiu Giucă, Lia Popescu, Mariana Țepeș, Mădălina Trofin, Luminița Cosmescu, Rafael Matiaș, Constantin Grangure, Eugen Varga, Dorel Olteanu, Pavel Torony, Daniel Suici și Nora Novak. Organizatorii au adresat mulțumiri speciale tuturor participanților pentru susținerea acestui demers artistic.

În deschiderea evenimentului, reputata artistă vizuală Suzana Fântânariu a vorbit despre personalitatea și contribuția artistică a maestrului Ioan Burlacu, evidențiind forța mesajului său vizual și originalitatea abordării plastice. Momentul a fost completat de prof. Ovidiu Justinianu, care a recitat câteva poeme din volumul „Săditoarea de urme”, publicat de Ioan Burlacu la Editura Paidea.

Expoziția poate fi vizitată la Galeria Brăteanu, situată în Timișoara, pe str. Lucian Blaga nr. 8, unde lucrările lui Ioan Burlacu își așteaptă publicul cu o invitație la reflecție asupra migrației, memoriei și legăturilor invizibile dintre oameni și spațiile pe care le traversează.