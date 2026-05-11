Un ARO 244 restaurat complet va ajunge la New York. Vehiculul românesc intră în colecția unei companii americane de film

Un exemplar complet restaurat al modelului românesc ARO 244D din 1989 va ajunge în curând la New York, după ce a fost inclus în colecția companiei americane specializate în vehicule pentru producții cinematografice – „Wheels for Reels”.

Compania a anunțat finalizarea restaurării printr-o postare publicată online, prezentând automobilul într-o nuanță portocalie distinctivă, aleasă pentru a se potrivi cu un alt vehicul est-european din colecția firmei, o Dacia 1300.

Potrivit reprezentanților Wheels for Reels, proiectul a presupus o restaurare completă „frame-off”, ceea ce înseamnă că vehiculul a fost demontat integral și refăcut de la șasiu până la ultimele detalii estetice și mecanice.

„Cea mai nouă achiziție din colecție, acest ARO 244D din 1989 complet restaurat. Restaurarea a fost realizată integral, iar mașina a fost finisată în portocaliu pentru a se potrivi cu Dacia 1300 din colecția noastră. În curând va pleca spre New York”, au transmis reprezentanții companiei.

Wheels for Reels este o firmă americană specializată în furnizarea de automobile pentru filme, seriale și reclame, având în colecție numeroase vehicule clasice și rare, inclusiv modele provenite din fostul bloc estic. Compania a devenit cunoscută în ultimii ani pentru interesul acordat automobilelor românești și est-europene, inclusiv modele Dacia și ARO.

Modelul ARO 244 este unul dintre cele mai cunoscute vehicule de teren produse în România, fiind fabricat la uzina ARO Câmpulung și exportat în numeroase țări înainte de 1989. În prezent, exemplarele restaurate au devenit tot mai căutate de colecționari și pasionați de vehicule clasice.