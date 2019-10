Dragoș Stanca este elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău, profilul Științe ale naturii. De asemenea, este unul dintre olimpicii școlii, el reușind să se califice la două olimpiade naționale: ACADNET – Olimpiada de informatică aplicată, unde s-a clasat al cincilea din țară, și Olimpiada de dezbateri publice pentru elevi. În plus, este voluntar al Crucii Roșii și al SMURD România. În perioada 24 august – 1 septembrie, el a făcut parte și dintr-un proiect al Universității Oxford din Marea Britanie, intitulat „Oxford for Romania”.

Reporter: Cum ai aflat despre această tabără și ce demersuri ai făcut pentru a fi acceptat?

Dragoș Stanca: Am aflat de această tabăra de la prof. Alis Gălbează, la ora de engleză. Ne-a sugerat tuturor din clasă să aplicăm la un proiect ce ne-ar fi trimis la Oxford pentru o săptămână. Am devenit curios, am cercetat puțin condițiile pe care ar fi trebuit să le îndeplinesc, și am decis să aplic. Selecţia este competitivă şi ţine cont de performanţele academice, implicarea în activităţi extracurriculare, de perseverenţă şi de motivaţia fiecărui aplicant. Echipa proiectului a trebuit să selecteze cei mai potriviți candidați din sute de aplicații reușite. Dosarele au cuprins un formular online cu mai multe întrebări, un portofoliu digital și o recomandare din partea unui profesor/ mentor/ angajator. Fiecare candidatură a fost evaluată independent de două persoane și a primit un scor în funcție de mai multe criterii. În total, participanți am fost 24 de elevi din toată țara.

Reporter: Poți să ne dai detalii despre condițiile oferite de organizatorii taberei?

Dragoș Stanca: Condițiile oferite de organizatorii proiectului au fost extrem de bune. Toate cheltuielile (transport, masă, cazare și multe altele) au fost suportate de ei. Pentru a strânge cele 24 de burse a câte 1.000£ necesare proiectului, aceștia au realizat campanii de fundraising prin care au atras diferiți sponsori. Cazarea a fost într-un cămin studențesc din Oxford, situat la 10 minute de mers pe jos de centrul Oxfordului – la St Bennet’s Hall. Fiecare participant a avut camera lui. Programul a fost foarte dinamic. Am rămas chiar surprins de cât de bune au fost condițiile și de nivelul de organizare al acestui proiect.

Reporter: Ce cursuri ai urmat în zilele în care ai stat la Oxford?

Dragoș Stanca: În zilele în care am stat la Oxford am avut un orar zilnic încărcat cu multe cursuri și activități. Cursurile au variat de la matematică aplicată, fizică cuantică, astrofizică, inteligență artificială, genetică și neuroștiințe, până la dezvoltarea economică la nivel global, dialog socratic și dezbateri, fotografie, cursuri de orientare în carieră și cursuri de etică.

Reporter: Ce avantaje ale studiilor în străinătate ai remarcat prin comparație cu oferta autohtonă?

Dragoș Stanca: În cadrul proiectului am avut și o serie de prezentări ale Universității Oxford și ale ofertei sale educaționale – de asemenea, am avut ocazia să cunoaștem foarte mulți români alumni Oxford, dar și unii care au terminat facultatea în România și își continuau studiile superioare de specialitate la Oxford. Din părerile pe care le-am strâns de-a lungul perioadei taberei de vară și din ceea ce am observat din oferta educațională a diverselor colegii (facultăți) din Oxford, pot spune că studiile din afară oferă o gamă mult mai largă de oportunități în ceea ce privește practica în domeniu sau abilitatea de a avea ore în cadrul câtorva facultăți din Anglia (Cambridge, Oxford) cu un grup foarte mic (1-3 elevi) pentru a intra în profunzimea cercetării obiectului de studiu. De asemenea, o diferență majoră este calitatea studiului. Multe dintre facultățile englezești sunt printre primele din lume în domeniul în care activează – spre exemplu, Universitatea Oxford s-a clasat în acest an pe locul 1 la nivel mondial în ierarhia universităților. La Oxford, am observat că orașul era construit în jurul facultăților, nu invers. Clădirile vechi, dar extrem de bine întreținute și foarte impunătoare prin stilul arhitectural și mărime, se găseau la tot pasul. Fiecare colegiu din Oxford are propriul campus – majoritar construit ca un fel de fortăreață – o clădire cu toate necesitățile unui student (laboratoare, biblioteci, cazare, cantină, săli de curs, biserică etc.), ce are în mijloc un spațiu verde enorm, dedicat relaxării și studiului.

Reporter: Ce te-a marcat cel mai mult la această experiență?

Dragoș Stanca: Cred că faptul că atât participanții, cât și echipa organizatorică au fost atât de deschiși, dornici să schimbe cât mai multe idei și opinii. Diferiți membri ai proiectului s-au oferit să ne dea sfaturi de carieră și să ne ajute oricând, dacă avem întrebări referitoare la domeniul lor de activitate ori dacă dorim să facem un proiect – ei considerând că unul dintre principalele scopuri ale acestui proiect a fost formarea unei conexiuni între oameni cu interese relativ comune pentru a facilita schimbul de idei și informație (în proiect au luat naștere, spre exemplu, anul acesta, alte 6 noi proiecte în cadrului unui Hackathon – un concurs prin care fiecare echipă și-a prezentat ideile referitoare la o anumită temă, pentru a obține o bursă care va facilita din punct de vedere financiar acea idee).

Reporter: Ce le recomanzi celor care sunt interesați de o astfel de tabără?

Dragoș Stanca: Celor interesați, le-aș recomanda să se intereseze dacă îndeplinesc condițiile necesare (puteți consulta site-ul proiectului: https://www.oxfordforromania.org), să se pregătească de aplicare încă din primăvară (să urmărească site-ul și pagina de Facebook), să facă mult voluntariat în comunitatea din care fac parte și să aibă rezultate academice (concursuri naționale, olimpiade, proiecte desfășurate etc.). Acest tip de proiecte poate schimba radical percepția pe care o vor avea asupra facultăților și a vieții, în general, așa că le recomand din tot sufletul să încerce și să vadă ce li se potrivește.

Andreea Jugariu, clasa a X-a E