Necăjiți ori abătuți de câte lucruri triste și de neimaginat se mai întâmplă în lume, tresărim atunci când aflăm de faptele frumoase, demne de evidențiat, pe care ni le prilejuiesc tinerii. Maximilian Cautiș, absolvent în vara acestui an a Școlii Gimnaziale „Ghiță Mocanu” din Onești, a reușit să aducă în sufletele locuitorilor municipiului de pe Trotuș bucuria ca numele orașului să fie rostit cu cea mai mare mândrie, el fiind cel care a reușit cu media cea mai mare, 9.51, la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța. Pentru această instituție, „călăuzită” de vorbele latine „Ad augusta per augusta”, Maximilian Cautiș are cea mai mare prețuire. Aici elevul din Onești, care dorește ca să urmeze o carieră militară, are colegi din județele Constanța, Brăila, Galați dar și din Suceava și Maramureș.

În clasa a IX a sunt înscriși 120 elevi la acest colegiu militar de prestigiu din Constanța, iar deschiderea festivă a noului an școlar s-a desfășurat cu un ceremonial militar, ce a adus multe emoții și lacrimi de bucurie celor prezenți. Într-un glas elevii care au pășit pentru prima dată la acest colegiu constănțean, au rostit jurământul: „Mă leg să învăț carte, să-mi oțelesc brațul și inima spre a sluji cu destoinicie patria și Armata României! Așa să îmi ajute Dumnezeu!”

La această festivitate Maximilian Cautiș, elevul cu cea mai mare medie la examenul de admitere, s-a putut adresa cadrelor didactice militare cu un pilduitor mesaj în care a menționat: „Descoperim aici o lume nouă, plină de provocări, pentru a sluji cu destoinicie țara. Dumnezeu să ne călăuzească în toate luptele, atât interioare, cât și exterioare!”

Despre succesul obținut de Maximilian Cautiș, prof. Otilia Bârgăoanu, director al Școlii Gimnaziale „Ghiță Mocanu” din Onești , ne-a declarat: „Ne bucură mult faptul că acest absolvent al școlii noastre a obținut cea mai mare medie la concursul de admitere de la Colegiul Național Militar «Alexandru Ioan Cuza» din Constanța. Maximilian Cautiș, ce a avut ca diriginte pe prof. Elena Gabriela Fornica Livada, s-a evidențiat prin medii foarte bune iar la examenul de Evaluare Națională a obținut nota 10 la lucrarea de la Limba română. În clasa a VIII-a, s-a hotărât ca să urmeze cariera militară și faptul că a fost admis primul din toată țara la Colegiul Național Militar din Constanța a adus o mare bucurie pentru profesorii Școlii Gimnaziale Ghiță Mocanu. Este un tânăr silitor, smerit, cu bun simț căruia îi urăm mult succes!”