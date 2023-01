Ultimul veteran de război în viață din Parava a împlinit 102 ani

Lt. col. (rtr) Ion V. Chelaru, ultimul veteran de război în viață din comuna Parava, a fost sărbătorit, în casa familiei sale din satul Drăgușani, la împlinirea impresionantei vârste de 102 ani. La eveniment au venit grl. fl. aer. dr. Vasile Florea – președinte și George Vizitiu – secretar ai Filialei „General Eremia Grigorescu” Bacău a Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Dănuț Voicu – președinte, Cristinel Aioanei – prim-vicepreședinte și Petru Done – secretar ai Filialei „Colonel Corneliu Chirieș” Bacău a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” și col. (rtr) Costel Ciupercă – președintele Filialei „General Nicolae Șova” Bacău a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere. Au fost prezenți și primarul comunei Parava, Constantin Dediu, și președinta Subfilialei Cultul Eroilor Parava, Anca Dediu.

„În ultimul an – a spus generalul Vasile Florea – am sărbătorit în județul Bacău zece astfel de veterani care au trecut de suta de ani de viață. Ei sunt oamenii care ne-au lăsat nouă o țară eliberată. Unii au luptat în Est, alții în Vest. Și pentru cei care au ajuns în Vest a fost foarte greu. Mulți dintre ei au parcurs pe jos distanța între locurile în care se aflau pe front până în România. La fel și mulți dintre cei care au luptat în Est. În cazul de față, am un respect deosebit și pentru familia veteranului aniversat, pentru felul în care îi marchează astfel de sărbători în fiecare an. Respect și pentru primarul Costel Dediu, pentru că nu toți primarii sunt la fel de respectuoși cu oamenii care au reprezentat ceva la vremea lor”.

Generalul Vasile Florea a lăsat familiei sărbătoritului „Monografia Filialei Asociației Naționale a Veteranilor de Război «General Eremia Grigorescu» Bacău”, lucrare coordonată de Gr de flotilă aeriană (r) prof. Alexandru A. Leonov, în care se găsește lista cu toți veteranii de război din județ, inclusiv din satul Drăgușani și din comuna Parava. Sărbătoritul a primit și un drapel tricolor, o Diplomă aniversară și Insigna veteranilor de război.

Felicitări și urări de bine și de sănătate au fost transmise sărbătoritului și familiei sale și de Dănuț Voicu, de col. (rtr) Costel Ciupercă și de primarul Costel Dediu. Iar din partea Subfilialei Cultul Eroilor din Parava, președinta acesteia, Anca Dediu, a dăruit un tort aniversar. De asemenea, toți oaspeții i-au adus veteranului buchete de flori.

Anul trecut, Ion. V. Chelaru a fost înaintat, onorific, la gradul de locotenent colonel și a primit și titlul de cetățean de onoare al comunei Parava.

Ion V. Chelaru a fost luat la armată pe 10 februarie 1942. Ca el au mai îmbrăcat haina militară și alți trei frați dintre cei nouă ai familiei Chelaru. Pe front, a mărșălui și a luptat de la Nistru până în Munții Tatra. „Am plecat pe front împotriva rușilor și ne-am întors după ce am luptat împotriva nemților – ne spunea, acum doi ani, veteranul. Noaptea de 10 mai 1945 nu pot să o uit. Ne-a prins în Cehoslovacia. Grozavă noapte a fost, brăzdată de mulțime de trasoare, dar războiul era gata”.