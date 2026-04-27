Județul Bacău devine pionier european în utilizarea inteligenței artificiale pentru administrația publică

Județul Bacău a găzduit luni, 27 aprilie, un eveniment de referință care marchează o premieră în administrația publică din România: validarea în condiții reale a soluției JackDaw GeoAI, un instrument avansat de inteligență artificială geografică al Comisiei Europene. Workshopul, desfășurat la Consiliul Județean Bacău, a reunit autorități locale, experți europeni, reprezentanți ai mediului academic și ai sectorului privat, confirmând potențialul imens al tehnologiei de a transforma modul în care pot fi luate deciziile strategice la nivel local și regional.

Alexandru-Norbert Droiman, manager de proiect în cadrul MEDIA TREND Bacău, cu experiență în implementarea proiectelor europene de digitalizare și inovare la nivel local și regional, este unul dintre coordonatorii inițiativei GeoEDUHealth Access – Bacău, contribuind activ la integrarea soluțiilor de inteligență artificială în sprijinul administrației publice și al comunităților locale.

„Pentru județul Bacău, acest proiect înseamnă mai mult decât o testare tehnologică – este un pas concret către o administrație bazată pe date și decizii fundamentate pe un instrument avansat de AI. Prin GeoEDUHealth Access, validăm nu doar un instrument inovator al Comisiei Europene, ci și capacitatea noastră de a construi politici publice mai eficiente, adaptate nevoilor reale ale comunităților. Bacăul devine astfel un teritoriu pilot la nivel european, unde inovația se traduce direct în soluții pentru educație, sănătate și transport,” a declarat Alexandru-Norbert Droiman, managerul de proiect.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului european GeoEDUHealth Access – Bacău, parte a programului Horizon Europe (PoliRuralPlus), câștigat de compania locală MEDIA TREND. Din peste 200 de aplicații la nivel european, proiectul propus de echipa din Bacău s-a clasat pe locul al doilea, fiind singura inițiativă din România selectată pentru finanțare.

De la distanțe pe hartă la accesibilitate reală: Inovația adusă de JackDaw GeoAI

Spre deosebire de sistemele clasice de cartografiere (GIS), care măsoară distanțele în linie dreaptă, agentul JackDaw GeoAI calculează accesibilitatea reală folosind „izocrone”, poligoane care indică exact cât timp durează deplasarea pe rețeaua rutieră existentă, luând în calcul relieful, calitatea drumurilor și limitele de viteză.

Prezentarea tehnică susținută de Constantin Avrămescu, directorul general MEDIA TREND și inginer de sistem cu expertiză în securitate cibernetică, a demonstrat capacitatea unică a sistemului de a răspunde instantaneu la întrebări complexe formulate în limbaj natural. Sistemul poate simula, de exemplu, dacă o ambulanță pleacă din municipiul Bacău, câte comune nu pot fi atinse în mai puțin de 30 de minute și care sunt acestea, ordonate după populație, sau ce segment de drum județean trebuie modernizat cu prioritate pentru a reduce cel mai mult izolarea elevilor față de școli sau câți elevi din județul Bacău parcurg zilnic mai mult de 30 de minute până la cea mai apropiată școală gimnazială și în ce comune se concentrează aceștia.

„JackDaw nu doar vizualizează datele, ci le înțelege și anticipează scenarii. Putem intersecta autonom multiple seturi de date pentru a identifica adevăratele «pete albe» din județ. Validăm astfel un model de AI în condiții reale, integrând securizat date eterogene pentru a genera inteligență acționabilă, esențială pentru fundamentarea investițiilor publice,” a explicat Constantin Avrămescu.

Un parteneriat strategic apreciat de mediul universitar și privat

Un element central al succesului proiectului este colaborarea strânsă cu stakeholderii locali: Consiliul Județean Bacău, Inspectoratul Școlar Județean și Direcția de Sănătate Publică. Această abordare participativă asigură că tehnologia nu rămâne un simplu experiment tehnic, ci răspunde nevoilor reale ale comunității, optimizând rețeaua școlară și accesul la servicii medicale.

Silviu Botez, reprezentant al Consiliului Județean Bacău, a evidențiat legătura directă dintre proiectul AI4Citizens și GeoEDUHealth Access – Bacău, subliniind că inițiativele se completează reciproc: primul conturează cadrul strategic pentru utilizarea inteligenței artificiale în administrație, iar cel de-al doilea demonstrează aplicarea concretă, prin soluții bazate pe date. „Prin această abordare integrată, județul Bacău își consolidează poziția de teritoriu pilot în utilizarea inteligentă a tehnologiei,” a declarat acesta.

Audiența, formată din reprezentanți ai mediului universitar (Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău) și preuniversitar (Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Bacă, Școala Gimnazială Ardeoani), Poiană Constantin – managerul Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, psiholog drd. Rebegea George – manager Clinica Sf. Gherasim, reprezentanți ai Aerostar SA, a fost impresionată de capabilitățile produsului. Prezentarea tehnică a generat reacții entuziaste, un participant remarcând chiar că după părerea domniei sale, “limita este doar cerul” în ceea ce privește aplicabilitatea unui astfel de sistem în planificarea teritorială.

Aliniere perfectă cu prioritățile Uniunii Europene

Importanța europeană a inițiativei a fost subliniată de Andreea-Raluca Leru, expert în cadrul Biroului de Reprezentare de la Bruxelles al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Proiectul de la Bacău se aliniază perfect cu prioritățile strategice ale UE pentru 2024-2029, aplicând primul cadru european pentru inteligență artificială sigură și responsabilă (EU AI Act) într-un domeniu de interes public vital.

„Proiectul GeoEDUHealth Access este aplicația locală practică a obiectivelor europene. Testăm la Bacău un model de lucru bazat pe date, orientat spre rezultate, care va putea fi replicat ulterior în alte teritorii din Uniunea Europeană, contribuind direct la reducerea decalajelor dintre mediul urban și cel rural,” a declarat Andreea-Raluca Leru.

Pașii următori: De la date la decizii

În următoarele luni, echipa de proiect, alături de partenerii instituționali, va continua să proceseze datele colectate pentru a elabora un raport de politici publice (Policy Report). Acesta va oferi autorităților județene recomandări clare, bazate pe date incontestabile, pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din județul Bacău. Prin această inițiativă, Bacăul nu doar că face pași în adoptarea tehnologiei viitorului, ci devine un model de guvernanță eficientă și transparentă pentru întreaga Europă.