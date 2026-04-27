Percheziții într-un dosar de corupție la Autoritatea Rutieră Română Bacău. Inspector suspectat că lua mită pentru promovarea cursanților

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău au efectuat, pe 23 aprilie 2026, șapte percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează fapte de corupție legate de examinarea pentru obținerea atestatului de șofer profesionist. Descinderile au avut loc la locuințe ale unor persoane fizice și juridice din județul Bacău, dar și la sediul Autorității Rutiere Române – Agenția Teritorială Bacău.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul ofițerilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. În dosar sunt investigate infracțiuni de luare de mită și dare de mită.

Potrivit procurorilor, există suspiciunea că, în perioada septembrie 2025 – aprilie 2026, un inspector al Autorității Rutiere Române – Agenția Teritorială Bacău ar fi primit în mod repetat sume de bani pentru a promova cursanți la proba practică a examenului pentru obținerea atestatului de șofer profesionist pentru transport persoane sau marfă.

Anchetatorii susțin că inspectorul ar fi acționat împreună cu un instructor auto, care colecta banii de la cursanți înainte de susținerea probei practice. Potrivit anchetei, mita era de aproximativ 1.000 de lei pentru fiecare cursant în anul 2025, sumă care ar fi crescut la 1.500 de lei începând cu anul 2026.

Instructorul ar fi întocmit o listă cu semne distinctive pentru cursanții care plătiseră mita, listă transmisă examinatorului. Conform procurorilor, aceștia erau promovați indiferent de nivelul pregătirii, în timp ce candidații care refuzau să plătească erau respinși.

De asemenea, persoanele promovate ar fi putut obține urgentarea eliberării atestatului contra unei sume suplimentare de 200 de lei în 2025 sau 350 de lei începând cu 2026, remisă direct inspectorului.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat telefoane mobile, documente și alte bunuri considerate mijloace de probă. Totodată, de la două locații aparținând suspecților a fost confiscată suma totală de aproximativ 13.000 de euro, în diferite monede, asupra căreia a fost instituit sechestru asigurător.

În cauză au fost emise 10 mandate de aducere, iar șapte suspecți au fost audiați de procurori. De asemenea, au fost efectuate cinci percheziții corporale și două percheziții ale unor autovehicule.

Procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor doi suspecți principali. Ulterior, în urma audierilor din 24 aprilie, instructorul auto a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune pentru 60 de zile, fiind stabilită o cauțiune de 50.000 de lei și mai multe măsuri de supraveghere.

În cazul inspectorului, procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile, însă judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Bacău a respins propunerea și a dispus măsura arestului la domiciliu pentru aceeași perioadă.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a contestat decizia, contestația urmând să fie analizată de judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Bacău.

Anchetatorii precizează că cercetările continuă și cu privire la alte fapte și persoane implicate în dosar și subliniază că toate persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție.