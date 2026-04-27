Trupa ACT din Bacău a câștigat marele premiu la Festivalul de Teatru Adolescențin „Amfiteatru”

Trupa ACT din Bacău a câștigat marele premiu al celei de-a XIV-a ediții a Festivalului de Teatru Adolescențin „Amfiteatru” din Botoșani, pentru spectacolul „Clovnii din Challot”. Gala de premiere a avut loc duminică seară, la Grand Irish Pub, în prezența trupelor participante și a juriului.

Din juriu au făcut parte actrița și profesoara UNATC Mihaela Sîrbu, dramaturga Sabina Balan, actrița Andreea Șovan de la Teatrul Excelsior, actorul Alexandru Dobynciuc de la Teatrul „Mihai Eminescu” și actorul Cosmin Tănasă de la Teatrul de Păpuși „Vasilache” Botoșani. Președinta juriului a fost Mihaela Sîrbu.

Pe lângă juriul profesionist, festivalul a avut și un juriu al elevilor, format din câte un reprezentant al fiecărei trupe participante, care a acordat Premiul adolescenților.

Premiul adolescenților a revenit tot trupei ACT din Bacău.

De asemenea, au fost acordate premii pentru interpretare. La rol secundar feminin au fost premiate Andrada Hideg (Ad HOC Pitești), Teodora Ilieș (ACT Bacău) și Sofia Coman (Amprente Brașov). La rol secundar masculin au fost distinși Bogdan Corboș (Amprente Brașov), David Tomescu (Ad HOC Pitești) și Vlad Crăciun (Drama Club Botoșani).

Premiile pentru rol principal feminin au fost câștigate de Maria Oloeriu (Amprente Brașov), Ioana Carcea (Drama Club Botoșani) și Giulia Marcan (Brainstorming București), iar la rol principal masculin au fost premiați Luca Haidu (Drama Club Botoșani), Ionuț Dobrin (Brainstorming București) și Giulia Spiridon (In the Spot).

Marele premiu al festivalului a fost acordat de președinta juriului, Mihaela Sîrbu, trupei ACT din Bacău pentru spectacolul „Clovnii din Challot”.

În mesajul adresat tinerilor actori, aceasta i-a încurajat să continue să facă teatru din pasiune și să cultive spiritul de echipă și relațiile umane, valori esențiale într-o lume aflată în permanentă schimbare.