Incendiu la o locuință din Comănești. Intervin pompierii din Moinești

Pompierii militari băcăuani au fost solicitați, în această seară, să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din orașul Comănești, pe strada Goanței.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la o casă de locuit, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.

Potrivit pompierilor, incendiul a fost localizat, iar echipajele acționează în continuare pentru lichidarea focului și limitarea efectelor negative. Deocamdată nu au fost raportate victime.