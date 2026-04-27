Cercul Pedagogic al profesorilor de discipline socio-umane organizat la Facultatea de Științe Economice a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

Vineri, 24 aprilie 2026, la Facultatea de Științe Economice a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc o activitate în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de discipline socio-umane, organizată de Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Asachi” din Piatra-Neamț, având ca tematică „De la predare la învățare activă: strategii centrate pe elev”. Evenimentul a reunit cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Neamț.

Deschiderea activității a fost marcată de mesajul de salut al reprezentantului Facultății de Științe Economice – decan, prof. univ. dr. Ovidiu Leonard Turcu, iar activitatea a fost coordonată de directorul Colegiului Național Pedagogic „Gheorghe Asachi” din Piatra-Neamț, prof. dr. Ioan-Romeo Roman.

În cadrul activității au fost susținute referatele: „Metode didactice active”, prezentat de prof. dr. Constanța Chelaru, „Complementaritatea dintre metodele active clasice și metodele active mediate de inteligența artificială în predarea disciplinelor socio-umane”, susținut de prof. Diana Onu și „Provocări educaționale universitare recente în domeniul științelor socio-umane”, susținut de prof. univ. dr. habil. Daniel Botez.

Ulterior, a fost prezentată oferta educațională a Facultății de Științe Economice, oferindu-le participanților oportunitatea de a se familiariza cu programele de licență și master organizate.

Evenimentul a adus în prim-plan informații valoroase pentru mediul educațional, subliniind necesitatea adaptării continue a strategiilor didactice la cerințele actuale ale educației, precum și importanța colaborării dintre mediul universitar și cel preuniversitar, punând totodată bazele unor colaborări viitoare.