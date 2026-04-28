Cum se pot obține până la 415.000 de euro dintr-un nou program european pentru mobilitate urbană

EIT Urban Mobility lansează un apel de proiecte de peste 400.000 de euro pentru promovarea startup-urilor europene din mobilitate

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), prin comunitatea sa dedicată mobilității urbane – EIT Urban Mobility, a lansat un nou apel de propuneri de proiecte destinat consolidării ecosistemului european de startup-uri din domeniul transportului și mobilității inteligente. Inițiativa, intitulată Scaleup Promotion Initiative Open Call, are un buget estimat de până la 415.000 de euro și vizează implementarea proiectelor în perioada 2026–2028.

Apelul nu se adresează direct startup-urilor, ci organizațiilor cu experiență în promovarea și accelerarea companiilor inovatoare. Acestea vor avea rolul de a crea oportunități de vizibilitate internațională pentru scaleup-uri europene din mobilitate urbană și de a facilita conexiuni cu investitori, corporații și instrumente de finanțare europene, inclusiv cele gestionate de Consiliul European pentru Inovare (EIC).

Termenul-limită pentru depunerea propunerilor este 27 mai 2026.

Un ecosistem european pentru mobilitatea viitorului

EIT Urban Mobility este una dintre comunitățile de cunoaștere și inovare ale EIT, organism al Uniunii Europene dedicat susținerii inovării. Rețeaua reunește peste 270 de organizații partenere din industrie, sectorul public și mediul academic, făcând parte dintr-un ecosistem extins de peste 1.200 de actori europeni.

Prin programele sale, organizația a sprijinit deja peste 140 de startup-uri din portofoliul său de investiții, oferindu-le acces la finanțare, mentorat și oportunități de dezvoltare pe piețele internaționale.

Noua inițiativă marchează o schimbare de abordare: accentul cade pe organizațiile capabile să creeze contextul potrivit pentru promovarea și scalarea acestor companii.

Evenimente internaționale și conexiuni cu investitori

Proiectele finanțate trebuie să acopere patru direcții principale de acțiune, fiecare legată de evenimente majore ale ecosistemului global de inovare.

Prima componentă vizează poziționarea strategică a scaleup-urilor europene la conferința MOVE din Londra, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate mobilității viitorului. Activitățile trebuie să faciliteze întâlniri relevante cu lideri ai industriei și cu actori instituționali.

A doua componentă se concentrează pe evenimentul Slush din Helsinki, unul dintre cele mai mari forumuri europene dedicate startup-urilor și capitalului de risc. Proiectele trebuie să creeze oportunități concrete de întâlnire între antreprenori și investitori.

O a treia direcție este organizarea Mobility Startup Nexus la Barcelona, eveniment propriu al EIT Urban Mobility dedicat conectării startup-urilor cu investitori și corporații interesate de soluții inovatoare în transport și mobilitate urbană.

În fine, proiectele vor include și o componentă de sprijin pentru accesarea instrumentelor Consiliului European pentru Inovare (EIC), unul dintre cele mai importante mecanisme europene de finanțare pentru companii tehnologice cu potențial de creștere rapidă.

Cine poate aplica

Apelul se adresează organizațiilor cu experiență în promovarea internațională a scaleup-urilor din domenii precum mobilitatea, tehnologiile climatice sau inovarea cu impact. Acestea trebuie să demonstreze capacitatea de a organiza inițiative de vizibilitate la nivel european, de a facilita conexiuni cu investitori și corporații și de a oferi sprijin strategic startup-urilor în accesarea finanțărilor europene.

Propunerile pot fi depuse fie de o singură organizație, fie de consorții formate din două până la patru entități din cel puțin două state membre ale Uniunii Europene sau țări asociate.

Cum se depun aplicațiile

Procesul de aplicare este structurat în mai multe etape tehnice. În primul rând, organizațiile interesate trebuie să se înregistreze în Portalul UE Funding & Tenders și să obțină un cod PIC (Participant Identification Code), necesar pentru participarea la programele europene.

Ulterior, aplicanții trebuie să se înregistreze în platforma NetSuite a EIT Urban Mobility, unde pot accesa secțiunea dedicată apelurilor deschise și pot încărca documentația proiectului.

Organizațiile interesate pot adresa întrebări legate de conținutul apelului sau de procedurile administrative prin intermediul adreselor de e-mail puse la dispoziție de EIT Urban Mobility, iar o sesiune informativă despre apel este disponibilă online.

Prin această inițiativă, EIT Urban Mobility își propune să consolideze poziția Europei în domeniul mobilității urbane inovatoare și să accelereze dezvoltarea companiilor tehnologice capabile să transforme modul în care oamenii se deplasează în marile orașe.