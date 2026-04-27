Cum influențează viteza de deplasare aderența la sol?

Fără o bună aderență între roți și suprafața carosabilului, orice manevră – fie că vorbim despre accelerare, frânare sau schimbarea direcției – devine dificilă și riscantă, iar una dintre variabilele esențiale care influențează în mod direct această forță de contact este chiar viteza de deplasare.

Pe măsură ce viteza autovehiculului crește, aderența scade, într-o relație invers proporțională deloc intuitivă pentru mulți conducători auto. Fiecare pneu are o capacitate limitată de a transmite forțele către sol. Cu cât mergeți mai repede, cu atât aceste forțe devin mai mari, iar capacitatea pneului de a rămâne în contact optim cu drumul se diminuează. Spre exemplu, într-o curbă abordată cu o viteză prea mare, forța centrifugă începe să tragă mașina spre exterior, iar roțile trebuie să facă eforturi considerabile pentru a compensa această tendință. Dacă pneurile nu mai pot „ține” drumul, mașina va derapa sau va ieși de pe carosabil.

În condiții de carosabil umed, efectele vitezei asupra aderenței devin și mai evidente. La peste 80 km/h, riscul de acvaplanare crește semnificativ. Acest fenomen apare atunci când stratul de apă de pe drum nu mai poate fi eliminat suficient de repede de canelurile din profilul anvelopelor, iar roțile pierd contactul direct cu asfaltul, „plutind” deasupra apei. Într-o astfel de situație, automobilul nu mai răspunde la comenzi, frânarea este inutilă, iar direcția nu mai are efect. Singura soluție este prevenția: reducerea vitezei înainte de zonele cu potențial de acumulare a apei și utilizarea de pneuri în stare foarte bună.

Chiar și pe drum uscat, la viteze ridicate, anvelopa se confruntă cu provocări multiple. Temperatura materialului din care este construit pneul crește rapid, ceea ce poate duce la modificări în compoziția acestuia, diminuând elasticitatea și capacitatea de a se mula corect pe suprafața de rulare. De asemenea, presiunea aerului din pneu va crește direct proporțional cu temperatura și, implicit, va afecta contactul cu solul. În astfel de cazuri, o presiune incorectă, fie prea mare, fie prea mică, va dăuna și mai mult aderenței.

Un alt aspect de luat în considerare este starea drumului. Pe suprafețe neuniforme, cu pietriș, praf sau gropi, anvelopele își pierd din eficiență mai rapid dacă viteza este mare. La viteze mai mici, contactul pneului cu solul se menține mai stabil, permițând absorbția micilor denivelări fără pierderea controlului. Pe măsură ce viteza de deplasare crește, anvelopele nu mai au timpul necesar pentru a se plia pe suprafața de contact, iar rezultatul va fi o aderență mai mică.

Pentru a menține un nivel optim de siguranță, este foarte important să verificați constant starea roților și presiunea acestora. Pneurile trebuie să aibă o adâncime a profilului corespunzătoare și să prezinte o uzură uniformă. Verificările regulate, cel puțin o dată pe lună și înaintea drumurilor lungi, reprezintă o practică recomandată, tradițională, dar deloc depășită, care v-ar putea salva din situații neplăcute.

Așadar, dacă doriți să beneficiați de tot ce poate oferi automobilul dumneavoastră, inclusiv în privința siguranței, adaptați întotdeauna viteza la condițiile reale de drum și aveți în vedere limitele fizice ale aderenței anvelopelor . Un pneu , oricât de performant ar fi, nu poate lupta cu legile fizicii. Când viteza crește, marja de eroare scade, iar timpul de reacție disponibil se reduce drastic.

Prin urmare, chiar dacă deseori mersul cu viteză mai ridicată vă poate da senzația că veți scurta considerabil timpii de deplasare, s-ar putea să fie doar o iluzie. Mai mult, dacă aveți de parcurs distanțe medii, de doar 2-300 de kilometri, câștigurile de timp vor fi nesemnificative. Mersul cu viteză nu înseamnă doar consum mai mare sau uzură accelerată a componentelor, ci și un risc real asupra controlului autovehiculului.