Fotbal/ Liga 4: AS Negri „vede” titlul județean

Etapa a doua a play-off-ului Ligii 4 a netezit drumul celor de la AS Negri către titlul de campioană județeană. Învingătoare cu 6-3 în deplasare, în derby-ul cu CS Bârsănești, AS Negri este lideră detașată, cu șase puncte avans față de învinsa sa de duminică și, în egală măsură, de AFC Bubu, care a pierdut cu 1-0 în fața Vulturului Măgirești. Runda viitoare, Negri va evolua acasă, cu AFC Bubu, iar un nou succes al liderei ar clarifica în mare măsură problema titlului, mai ales dacă Bârsăneștiul nu se va impune la Măgirești.

Play-off

Rezultatele etapei a doua : Vulturul Măgirești- AFC Bubu 1-0, CS Bârsănești- AS Negri 3-6.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 2 mai, ora 11.00 : Vulturul Măgirești- CS Bârsănești, AS Negri- AFC Bubu.

Clasament : 1) AS Negri 59p., 2) AFC Bubu 53p. (golaveraj 104-11), 3) CS Bârsănești 53p. (81-27), 4) Vulturul Măgirești 47p.

Play-out/ Grupa A

Rezultatele etapei a doua : Recolta Urechești- Viitorul Nicolae Bălcescu 1-2, CS Faraoani- Voința Bacău 0-2. Partida AS Măgura Cașin- Gloria Zemeș a fost amânată, iar CSM Moinești a stat.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 2 mai, ora 14.00 : Voința Bacău- AS Măgura Cașin. Ora 18.00 : Viitorul Nicolae Bălcescu- CS Faraoani. Duminică, 3 mai, ora 11.00 : Gloria Zemeș- CSM Moinești. Recolta Urechești stă.

Clasamen t: 1) Voința Bacău 47p. (golaveraj 52-23), 2) Viitorul Nicolae Bălcescu 47p. (62-29), 3) Gloria Zemeș 39p., 4) CSM Moinești 34p., 5) AS Măgura Cașin 27p., 6) CS Faraoani 23p., 7) Recolta Urechești 12p.

Play-out/ Grupa B

Rezultatele etapei a doua : Măgura Târgu-Ocna – ACS Gauss Bacău 4-2, Bradul Mânăstirea Cașin- Sportul Horgești 2-2, Viitorul Dămienești- CS Dofteana 1-5. UZU Dărmănești a stat.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 2 mai, ora 18.00 : Măgura Târgu-Ocna- Viitorul Dămienești, Sportul Horgești- UZU Dărmănești . Duminică, 3 mai, ora 11.00 : CS Dofteana- Bradul Mânăstirea Cașin. ACS Gauss Bacău stă.

Clasament : 1) CS Dofteana 39p., 2) Măgura Târgu-Ocna 36p., 3) UZU Dărmănești 27p., 4) Sportul Horgești 26p., 5) Bradul Mânăstirea Cașin 19p., 6) Viitorul Dămienești 8p., 7) ACS Gauss Bacău 4p.