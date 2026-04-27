ISU Bacău avertizează: arderea vegetației uscate este interzisă și poate atrage amenzi de până la 50.000 de lei

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului (ISUJ) Bacău atrage atenția populației că arderea vegetației uscate pentru curățarea terenurilor este interzisă și poate genera incendii cu consecințe grave.

Reprezentanții instituției avertizează că, în condiții de vânt sau temperaturi ridicate, focul se poate extinde rapid și poate produce pagube semnificative, afectând locuințe, gospodării, terenuri agricole sau suprafețe împădurite. De asemenea, fumul rezultat în urma acestor incendieri contribuie la poluarea aerului și poate afecta sănătatea populației.

Potrivit legislației în vigoare, arderea vegetației uscate se sancționează contravențional. Conform Hotărârii de Guvern nr. 537/2007, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei. În baza legislației de mediu, sancțiunile pot ajunge la 3.000–6.000 de lei pentru persoanele fizice și între 25.000 și 50.000 de lei pentru persoanele juridice.

În situațiile în care incendiile pun în pericol vieți omenești, animale sau afectează arii naturale protejate, fapta poate fi încadrată ca infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă penală cuprinsă între 30.000 și 60.000 de lei.

ISU Bacău recomandă proprietarilor de terenuri să utilizeze alternative sigure pentru gestionarea resturilor vegetale, precum compostarea sau tocarea acestora și reutilizarea lor pentru fertilizarea solului. Totodată, instituția îndeamnă cetățenii să respecte legislația și să evite folosirea focului deschis pentru curățarea terenurilor.