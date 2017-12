Prima etapă a returului Diviziei A1 aduce ultimul joc al anului pentru voleibalistele Științei Bacău. La trei zile după splendida victorie europeană contra azerelor de la Azerrail Baku, studentele evoluează pe terenul revelației actualei ediții de campionat, Agroland Timișoara. Un meci dificil, dar important în economia clasamentului. Pentru a încheia 2017 pe podium, Știința trebuie să se impună pe Bega. Și nu oricum, ci la un scor de trei puncte. „Timișoara este o echipă bună, așa cum s-a văzut și în meciul direct din debutul campionatului, de la Bacău”, a declarat antrenorul Științei, Florin Grapă despre gruparea condusă din teren de fosta băcăuancă Roxana Bacșiș. „Noi trebuie însă să rămânem în priză și să depășim atât euforia creată de victoria cu azerele, cât și oboseala acestui drum lung până la Timișoara. Am convingerea că echipa noastră va încheia anul așa cum trebuie”, a mai spus Grapă. După partida cu Agroland, urmează o pauză competițională căruia îi va pune punct returul cu Azerrail Baku, de pe 9 ianuarie, din Azerbaidjan. Pe plan intern, sezonul se va relua pe 13 ianuarie, atunci când Știința va primi vizita Lugojului, în etapa a doua a returului. PUBLICITATE Celelalte jocuri din etapa a zecea, prima a returului: Dinamo București- CSM București, Penicilina Iași- CSM Târgoviște, „U” NTT Data Cluj- Medicina Târgu-Mureș, CSM Lugoj- Alba Blaj. Clasament 1. CSM București 9 8 1 26-12 25p.

2. Volei Alba Blaj 9 8 1 25-4 14p.

3. Știința Bacău 9 7 2 21-8 21p.

4. CSM Târgoviște 9 7 2 22-4 20p.

5. Agroland Timiș. 9 5 4 17-14 15p.

6. CSM Lugoj 9 3 8 12-18 10p.

7. Dinamo București 9 3 6 11-21 8p.

8. Medicina Tg. MS 9 2 7 9-23 6p.

9. Penicilina Iași 9 1 8 6-25 4p.

10. „U" NTT Cluj 9 1 8 5-26 2p.

