Peste 20 de sancțiuni aplicate de jandarmii băcăuani în perioada Sărbătorilor Pascale

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au fost prezenți în mijlocul comunității pe durata Sărbătorilor Pascale, pentru asigurarea ordinii publice în zona lăcașurilor de cult și în alte locuri cu aflux mare de persoane.

Potrivit reprezentanților instituției, prin activități preventive și intervenții operative, jandarmii au urmărit ca manifestările specifice sărbătorilor să se desfășoare într-o atmosferă de liniște și respect. Acțiunile au vizat atât prevenirea faptelor antisociale, cât și gestionarea punctuală a situațiilor apărute.

În această perioadă, jandarmii au aplicat peste 20 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 5.000 de lei, conform prevederilor Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

De asemenea, oamenii legii au întocmit acte de sesizare către organele de urmărire penală în cazul unui bărbat depistat în posesia unor substanțe interzise.

Pe lângă activitățile de ordine publică, jandarmii au desfășurat și acțiuni preventive în cadrul campaniilor „Spațiul public este al tuturor!” și „În siguranță pe munte!”, în cadrul cărora peste 150 de persoane au primit pliante și informații utile privind comportamentul preventiv.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău au mulțumit cetățenilor care au respectat regulile și au dat dovadă de responsabilitate, contribuind la desfășurarea sărbătorilor fără incidente.

Jandarmii au precizat că rămân în continuare la datorie, pregătiți să intervină ori de câte ori este necesar pentru siguranța și liniștea cetățenilor.