Tinerii de 18 ani pot călători gratuit prin Europa. Comisia Europeană a deschis o nouă rundă DiscoverEU

Comisia Europeană a deschis a doua rundă de înscrieri din acest an pentru programul DiscoverEU, parte a programului Erasmus+, care le oferă tinerilor de 18 ani posibilitatea de a călători gratuit în Europa.

Potrivit instituției europene, cererile pot fi depuse până pe 22 aprilie 2026, la ora 12:00 (ora Bruxelles-ului). Programul este destinat tinerilor care sunt rezidenți în state membre ale Uniunii Europene sau în țări asociate programului Erasmus+.

Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții:

să fie născuți între 1 iulie 2007 și 30 iunie 2008 inclusiv ;

; să completeze în formularul online datele unui act de identitate valabil (carte de identitate, pașaport sau permis de ședere);

(carte de identitate, pașaport sau permis de ședere); să fie cetățeni sau rezidenți ai unui stat membru al UE , ai teritoriilor asociate ori ai unor state participante la Erasmus+ – Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia ;

, ai teritoriilor asociate ori ai unor state participante la Erasmus+ – ; să accepte declarația din formularul de înscriere.

Tinerii interesați se pot înscrie pe Portalul European pentru Tineret, unde trebuie să completeze formularul de participare.

Călătorii gratuite timp de o lună

Persoanele selectate vor primi abonamente de călătorie care le permit să exploreze Europa între 1 iulie 2026 și 30 septembrie 2027, pentru o perioadă de maximum o lună.

Participanții pot călători singuri sau în grup, fiind posibil să invite până la patru prieteni, cu condiția ca și aceștia să îndeplinească criteriile de eligibilitate. În acest caz, fiecare prieten trebuie să aplice folosind codul de cerere al persoanei selectate.

Trenul – principalul mijloc de transport

Ca regulă generală, participanții vor călători cu trenul. Pentru a asigura accesul tuturor tinerilor, programul permite și alte mijloace de transport, precum feriboturi sau autocare, iar în situații excepționale – zboruri cu avionul, în special pentru tinerii din zone izolate sau de pe insule.

Card cu reduceri în 36 de țări

Tinerii selectați vor primi și Cardul European pentru Tineret (EYCA), activat prin aplicația DiscoverEU Travel, care oferă reduceri la activități culturale, educaționale, sportive, transport local, cazare și alimentație în 36 de țări europene.

După selecție, agențiile naționale Erasmus+ vor organiza întâlniri de pregătire și sesiuni de informare pentru participanți. De asemenea, tinerii cu handicap sau alte dificultăți de sănătate vor beneficia de sprijin special pentru a putea participa la program.