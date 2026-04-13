Salvamont, Poliția și voluntari caută un bărbat dispărut în comuna Urechești, județul Bacău

O amplă acțiune de căutare este în desfășurare în zona satului Lunca Dochiei, comuna Urechești, județul Bacău, pentru găsirea unui bărbat dispărut de duminică, au anunțat reprezentanții Salvamont Bacău.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, este vorba despre Cruceanu Petrea Fănică, în vârstă de 56 de ani, din satul Lunca Dochiei, care a fost văzut ultima dată în data de 12 aprilie 2026, când s-ar fi îndreptat spre pădurea din apropierea localității.

Căutările au început încă din cursul nopții trecute și au continuat pe parcursul zilei de luni, în mai multe zone considerate posibile trasee ale bărbatului dispărut. Echipele de intervenție au verificat pădurea din zona Lunca Dochiei și Cornățel, precum și împrejurimile râului Trotuș.

La operațiune participă echipe mixte formate din polițiști, jandarmi, pompieri ai Inspectoratul pentru Situații de Urgență, salvatori montani, angajați ai primăriei și voluntari din comunitate.

Salvatorii montani intervin cu o unitate canină specializată în căutare și cu o dronă dotată cu cameră cu termoviziune, însă până în acest moment persoana dispărută nu a fost găsită.

Autoritățile fac apel la populație ca orice persoană care deține informații relevante să sune la numărul unic de urgență 112 sau să contacteze Primăria Urechești. Distribuirea informațiilor despre dispariție poate contribui la găsirea bărbatului, au transmis reprezentanții echipelor de intervenție.