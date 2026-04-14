Bărbatul dispărut din Urechești, găsit în viață după o amplă acțiune de căutare. A stat două zile în pădure

O amplă operațiune de căutare a avut loc în județul Bacău după ce un bărbat în vârstă de 56 de ani, din satul Lunca Dochiei, comuna Urechești, a fost dat dispărut. Este vorba despre Cruceanu Petrea Fănică, care nu mai fusese văzut din 12 aprilie 2026, când s-a îndreptat spre pădure.

Căutările s-au desfășurat pe parcursul nopții și al zilei următoare, fiind mobilizate forțe importante de intervenție. La acțiune au participat echipe ale Poliției, Jandarmeriei și Inspectoratului pentru Situații de Urgență, precum și salvatori montani din cadrul SPJPTCA Salvamont Bacău, care au intervenit cu o unitate canină și o dronă dotată cu termoviziune.

Zonele vizate de echipele de căutare au inclus pădurile din Lunca Dochiei și Cornățel, dar și împrejurimile râului Trotuș, unde intervenția s-a desfășurat coordonat, cu sprijinul angajaților primăriei și al mai multor voluntari.

Eforturile au dat rezultate în dimineața zilei de 14 aprilie, când bărbatul a fost găsit în viață în pădurea din zona Lunca Dochiei.