Apel la solidaritate după ce o familie din Mărgineni a rămas fără locuință în urma unui incendiu

Președintele Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a lansat un apel public la solidaritate pentru o familie din localitatea Podiș, comuna Mărgineni, a cărei locuință a fost distrusă complet de un incendiu izbucnit cu puțin timp înaintea sărbătorilor.

Potrivit mesajului transmis de șefa administrației județene, incendiul a afectat grav familia Roman, formată din Alexandru, Nicoleta și fiica lor, Olivia, care au rămas fără bunurile de bază și fără un acoperiș deasupra capului.

„O tragedie a lovit o familie din Mărgineni chiar înainte de sărbători. Un incendiu puternic le-a distrus complet locuința, lăsându-i fără nimic. În astfel de momente, comunitatea face diferența”, a transmis Cristina Breahnă-Pravăț.

Președintele Consiliului Județean Bacău a încurajat persoanele care doresc să ajute să contribuie financiar la sprijinirea familiei afectate, subliniind că orice donație poate contribui la reconstrucția locuinței și la reluarea vieții în condiții normale.

Donațiile pot fi făcute în contul deschis pe numele Roman Alexandru Nicușor (IBAN: RO95BTRLRONCRT0CU7803901), iar pentru informații suplimentare poate fi apelat numărul de telefon 0742 395 236.

„Haideți să arătăm că nu sunt singuri. Împreună putem aduce speranță acolo unde acum este doar durere”, a mai transmis Cristina Breahnă-Pravăț.