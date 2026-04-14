Peste 1.100 de sancțiuni aplicate de polițiștii băcăuani în perioada sărbătorilor pascale

Pe toată perioada sărbătorilor pascale, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au desfășurat activități suplimentare pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și liniștii publice.

În aceste zile, echipajele de poliție au intervenit pentru soluționarea a 293 de incidente, dintre care 226 au fost sesizate prin Sistemul Național Unic de Urgență 112.

În perioada 10–13 aprilie, pentru abaterile de la normele legale, polițiștii băcăuani au aplicat 1.188 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 390.000 de lei.

De asemenea, polițiștii au fost sesizați cu privire la 72 de infracțiuni și au prins în flagrant delict 18 persoane bănuite de comiterea unor fapte penale.

Tot în această perioadă, oamenii legii au reținut 73 de permise de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, dintre care 27 pentru depășirea regimului legal de viteză și 22 pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. Totodată, au fost retrase 49 de certificate de înmatriculare.

Activitățile s-au desfășurat în sistem integrat, împreună cu celelalte instituții cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice.