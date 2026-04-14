Jandarmii din cadrul Grupării Mobile Bacău au asigurat ordinea publică în perioada sărbătorilor pascale

În perioada 10–13 aprilie, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău a desfășurat acțiuni specifice în zona de responsabilitate pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru asigurarea ordinii și siguranței publice la manifestările religioase organizate în minivacanța prilejuită de Sărbătorile Pascale.

În noaptea de Înviere, peste 120 de jandarmi din cadrul Grupării Mobile Bacău au asigurat măsurile de ordine publică pentru aproximativ 25.000 de persoane care au participat la slujbele religioase de Învierea Domnului, desfășurate la 27 de lăcașuri de cult din municipiul Bacău și din județele Vrancea, Galați, Neamț și Botoșani.

În perioada menționată, jandarmii au executat 87 de misiuni pe raza a cinci județe, acțiunile având ca scop crearea unui climat de siguranță pentru cetățeni, descurajarea încălcării prevederilor legale și protejarea bunurilor publice și private.

De asemenea, o atenție deosebită a fost acordată activităților de prevenire și combatere a faptelor contravenționale și infracționale, precum și informării cetățenilor cu privire la riscurile asociate nerespectării legislației.

În urma misiunilor executate, jandarmii Grupării Mobile Bacău au aplicat 12 sancțiuni contravenționale, dintre care 8 avertismente și 4 amenzi, în valoare totală de 800 de lei.

Totodată, în cadrul misiunilor desfășurate în sistem integrat, polițiștii și jandarmii au constatat 6 fapte de natură penală.

Reprezentanții instituției au transmis mulțumiri tuturor celor care au ales să petreacă în mod responsabil această minivacanță, precizând că jandarmii rămân în continuare la datorie, 24 de ore din 24, pentru menținerea unui climat optim de siguranță publică.