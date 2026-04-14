Elev din Bacău, premiat la competiția internațională AMAkids World Cup 2026

Un elev din Bacău a obținut un rezultat remarcabil la o competiție internațională de matematică dedicată aritmeticii mentale. Codrin Jitaru a câștigat titlul de „vicecampion” la competiția AMAkids World Cup 2026 France Mathematics Competition, potrivit reprezentanților centrului educațional SmartyKids Bacău Mioriței.

Reprezentanții centrului au transmis felicitări elevului pentru performanța obținută, subliniind că rezultatul este rodul muncii susținute și al antrenamentului constant în domeniul aritmeticii mentale.

„Prin multă muncă, antrenament constant și ambiție, ai reușit să atingi această performanță deosebită. Finalizarea cu succes a cursului de aritmetică mentală la centrul nostru își arată acum roadele”, au transmis reprezentanții centrului într-un mesaj public.

Potrivit acestora, performanța lui Codrin Jitaru confirmă importanța perseverenței și a pregătirii continue în dezvoltarea abilităților matematice. Elevul a urmat cursurile de aritmetică mentală organizate de centrul SmartyKids din Bacău, unde copiii sunt instruiți să efectueze rapid calcule complexe folosind tehnici specifice.

Competiția AMAkids World Cup reunește anual copii din mai multe țări, participanții fiind evaluați în probe de calcul mental rapid și rezolvare de exerciții matematice contra cronometru.